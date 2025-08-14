La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los incendios se ceban con Ourense, León y Zamora y suman otros siete heridos graves

30 focos siguen activos, 10 de grandes dimensiones, y hay ya más de 10.000 personas desalojadas de más de 50 pueblos

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:00

El fuego que devasta desde el fin de semana al menos una treintena de puntos de España dejaba ayer un balance desolador: siete heridos en ... estado grave -y varias decenas más de diversa consideración-, más de 10.000 evacuados, unas 25.000 hectáreas de monte y arbolado, incluido el paraje natural y cultural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad. Cómputo al que hay que sumar las dos víctimas mortales registradas ya el martes, Abel Ramos, de 35 años, en León, y Mircea Spiridon, de 50, en la localidad madrileña de Tres Cantos, que se unen al bombero fallecido la semana pasada en Ávila en un accidente cuando iba a apagar otro foco. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió de que la situación «sigue siendo grave». Y recordó a través de X que «extremar la precaución es esencial». Por su parte el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió la colaboración ciudadana para que siga «las instrucciones de los efectivos» y evitar así consecuencias más graves. No en vano, aún siguen activos 30 focos, diez de grandes dimensiones, por ocho autonomías de norte a sur.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apagan un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
  2. 2 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 13 de agosto de 2025
  3. 3 Vuelven a activar el aviso amarillo por lluvia y tormentas este miércoles en parte de la Región de Murcia
  4. 4

    Crece la contratación de médicos sin el MIR ante el déficit de profesionales en la Región de Murcia
  5. 5 El ministro prevé que la línea de tren Murcia-Almería esté operativa en 2027
  6. 6

    Un reguero de publicaciones en redes sociales bajo la lupa: «En Torre Pacheco se ha desatado una guerra»
  7. 7 El tipo de parasol que deberías evitar utilizar este verano: puede costarte hasta 200 euros
  8. 8 El alcalde de Bilbao afirma que no quiere que su ciudad «se convierta en ningún pueblo del sur del Estado», en referencia a Torre Pacheco
  9. 9 Siete detenidos por robo con fuerza en una residencia de estudiantes de Murcia
  10. 10

    Dejar el Real Murcia, la obsesión de Toral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los incendios se ceban con Ourense, León y Zamora y suman otros siete heridos graves

Los incendios se ceban con Ourense, León y Zamora y suman otros siete heridos graves