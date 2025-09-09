La entrevista que podría frenar tu matrimonio: las preguntas que hacen a los novios antes de casarse El expediente matrimonial puede incluir un test personal sobre tu pareja. Desde quién se levanta primero hasta cuánto gana: estas son las preguntas que debes anticipar

Antes de celebrar la boda, hay que pasar un pequeño examen previo.

C. García Martes, 9 de septiembre 2025, 20:40 Comenta Compartir

El amor no tiene medida. Al menos, en la teoría y en las películas y libros románticos. Sin embargo, una vez que bajamos a la realidad, el amor debe ser comprobable, especialmente cuando se va a unir la vida de dos personas, lo que conlleva algunos cambios civiles y económicos.

Por este motivo, una vez que una pareja da el paso de casarse y se inician los trámites administrativos, es posible que se vean en la tesitura de tener que pasar una especie de examen en el que se comprobará si esa apuesta por el matrimonio es real o, en cambio, esconde algún interés oculto más allá del 'hasta que la muerte nos separe'.

Tal y como explican varios portales de abogados y notarios, esta entrevista es un paso fundamental para realizar el expediente matrimonial y la inscripción en España. Aunque depende del organismo que vaya a realizar la unión (Registro Civil, Notaría, consulado…) siempre existe la posibilidad de tener que pasar este test, especialmente si el matrimonio va a estar formado por un ciudadano de la Unión Europea y otro extracomunitario. Se busca comprobar que el vínculo es real y auténtico, y por ello se realizan las preguntas para verificar que realmente el matrimonio se va a consumar por amor y no por conseguir el permiso de residencia o la nacionalidad. Pero no solo en este caso se pasa por el examen, sino que cualquier pareja puede ser preguntada sobre estas cuestiones.

Por este motivo, los expertos recomiendan hablar sobre los temas sobre los que puede versar la entrevista antes de comenzar el expediente. Por lo general, serán cuestiones de sobra conocidas por los novios, pero si alguno de los dos es más olvidadizo que el otro no está de más repasar en casa antes de enfrentarse a las preguntas del funcionario.

Qué pueden preguntar antes del matrimonio los funcionarios

En general, las preguntas se basarán en la relación que mantienen los dos contrayentes: dónde viven, su nacionalidad, aficiones y comidas favoritas, nombres de los familiares… Pero también otras que denoten cómo es la convivencia entre los dos novios: quién se levanta primero, en qué lado de la cama duermen, cuál es la última película que vieron juntos, quién se encarga de las mascotas o quién baña a los niños.

También hay otras más administrativas, como saber dónde trabaja el cónyuge, cuánto cobra, su número de teléfono, si han contraído anteriormente matrimonio, de quién es el domicilio donde se convive, qué han estudiado o el nombre del banco en el que tiene su cuenta.

El cuestionario puede ser de pocas preguntas o muy largo, por lo que es mejor estar preparado y plantearse con la pareja estas preguntas para evitar sustos y tener que retrasar la boda. Porque sí, puede ocurrir que se deniega el matrimonio. En ese caso, se puede presentar un recurso de reposición en el que se aporten pruebas de la veracidad de la pareja. Estas pruebas pueden ser fotos antiguas, comprobantes de viajes juntos, transferencias de dinero entre los dos cónyuges o cualquier dato que ayude a comprobar la veracidad del enlace.

Este es un listado de preguntas que se pueden proponer en la entrevista, según los notarios y registradores de España:

- ¿Cuál es su nacionalidad?

- ¿Y la de su pareja?

- ¿Nombre completo, dirección y teléfono/s de su pareja?

- ¿Aficiones suyas y de su pareja?

- ¿Comida favorita suya y de su pareja?

- ¿Tiene hermanos su pareja?

- ¿Dónde viven los hermanos de su pareja?

- ¿Nombre/s de los hermanos de su pareja y de los suyos propios en caso de tenerlos?

- ¿Cuándo y dónde se conocieron?

- ¿A través de qué medio?

- ¿Cuándo iniciaron su relación?

- ¿Cuándo decidieron casarse?

- ¿Qué actividades hacen en común?

- ¿Qué gustos y aficiones tienen en común?

- ¿Cuál era su estado civil antes de contraer matrimonio?

- ¿Han estado casados usted y su pareja anteriormente?

- ¿Tienen hijos en común?

- ¿Tienen hijos de otra pareja?

- ¿Ha visitado usted a su pareja en su país?

- ¿Cuántas veces?

- ¿A qué se dedicaba su pareja en su país de origen?

- ¿Y en España?

- ¿Qué estudios tiene su pareja?

- ¿Están casados los padres de su pareja?

- ¿Dónde celebraron la boda?

- ¿En qué lado de la cama duerme su pareja?

- ¿Tienen televisión en el dormitorio?

- ¿Cómo es el pijama preferido de su pareja?

- ¿Quién de los dos se levanta antes, generalmente?

- ¿Quién hace la comida y la cena?

- ¿Qué comida detesta su pareja?

- ¿Cuántas veces a la semana salen a comer fuera?

- ¿Cuál fue la última película que vieron juntos?

- ¿De qué color son las cortinas de cada cuarto de la casa?

- ¿Cuándo es el cumpleaños de su pareja?

- ¿Qué métodos anticonceptivos usan?

- ¿Cuánto pagan de alquiler o de hipoteca?

- ¿Cuántas televisiones tienen en la vivienda y en qué habitaciones?

- ¿Tienen mascotas?

- ¿Cuáles son sus nombres?

- ¿Quién las pasea y quién las lleva al veterinario?

- ¿Con qué frecuencia visitan a la familia «política»?

Temas

Bodas