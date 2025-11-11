Los embalses remontan tras 24 semanas consecutivas a la baja

Han sido sólo 38 hectómetros cúbicos, pero son suficientes para romper una racha a la baja en los embalses españoles, una tendencia negativa que ya ... duraba 24 semanas consecutivas. Desde el pasado 26 de mayo, la reserva hídrica nacional no registraba una subida. Todo eran 'números rojos', descenso tras descenso, semana tras semana, hasta este punto de inflexión llegado este martes, cinco meses y medio después del último incremento.

Por fin un balance positivo, un alivio bien pequeño, pero alivio al fin y al cabo... y gracias a las lluvias que han afectado esta última semana a toda la península, con la máxima en San Sebastián, con 32,7 litros por metro cuadrado, según los datos facilitados este martes por del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).

Esos 38.000 millones de litros (equivalentes al agua que cabe en 38 piscinas olímpicas) solo suponen un 0,07% más que la cantidad almacenada hace una semana. Algo es algo... más aún teniendo en cuenta que estamos en pleno otoño, cuando deben de llegar las lluvias, y que una parte de la península sufrió en octubre los efectos de la dana Alice, que dejó lluvias torrenciales y acumulados de más de 200 litros en muchas localidades de la vertiente mediterránea.

Según los datos publicados por el portal especializado embalses.net, el agua embalsada se sitúa esta semana en el 51,37% de su capacidad total, con 28.786 hectómetros cúbicos. En estas 24 semanas seguidas de pérdidas, los pantanos se han dejado 14.252 hectómetros cúbicos, con picos de casi 1.400 hm3 menos en una semana, como sucedió en la primera de julio, o los 1.055 hm3 que los embalses se dejaron a mediados de agosto.

La situación actual de las reservas es prácticamente igual a la que se registraba en esta misma semana de noviembre pero del año pasado, cuando los embalses almacenaban 28.952 hm3 (166 más que ahora) y estaban al 51,66% de su capacidad (0,3 puntos porcentuales más). La comparación sale mejor si se tienen en cuenta la media de los últimos diez años, que se sitúa en 25.000 hm3 (44,7% de su capacidad), es decir casi siete puntos por debajo de los niveles actuales.

Del total de 16 cuencas que conforman la reserva nacional, solo cinco han conseguido remontar sus números en estos siete días, entre ellas la del Segura, en Murcia, (precisamente la que peor se encuentra), que ha ganado seis hectómetros cúbicos (0,53% más). Las cuencas gallegas son las que experimentan un mayor avance: la del Miño Sil gana 27 hm3 y la de Galicia Costa, 20. Las otras en positivo son la Cuenca del Ebro, con un incremento de 12hm3 en siete días y la del Duero, con solo dos.

Cuencas mejores y peores

Las cuencas que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (65,7%), el Cantábrico Occidental (55,5%), el Miño-Sil (54,4%), las Cuencas internas del País Vasco (71,4%), el Duero (51,8%), el Tajo (56,1%), el Guadiana (57,5%), el Tinto, Odiel y Piedras (63,7%), el Ebro (52,3%) y las Cuencas internas de Cataluña (72,5%).

Por debajo de los mitad se encuentra Galicia Costa (44,1%), Guadalete-Barbate (41,1%), el Guadalquivir (41,3%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (42,6%), el Júcar (49,7%) y el Segura, que una semana más sigue estando a la cola, ya que está al 19,7% de su capacidad pese a esa mínima ganancia antes citada.

Por vertientes, la atlántica está al 52% con 22.074 hm3 mientras que la mediterránea se encuentra al 49,2% con 6.700 hm3. Y por comunidades autónomas, la que mejor datos presenta es Cataluña, con sus embalses al 71,38% de su capacidad, y a la cola está la Región de Murcia (23,6%). Si descendemos al nivel provincial, las tres a la cola son las tres que curiosamente empiezan por Al: Almería (con sus pantanos a solo el 7,1% de su capacidad); Albacete, al 18,4% y Alicante, al 19,7%, que también tienen en común su localización en el sureste peninsular, una zona tradicionalmente poco lluviosa.