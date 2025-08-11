La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del hotel en el que se refugiaron los turistas franceses.

Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero

Los turistas huyeron en sentido contrario hasta refugiarse en un hotel

J.M.L.

Toledo

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:52

Un grupo de turistas franceses que el pasado fin de semana atravesaba la provincia de Toledo de viaje por España no olvidará su estancia en el pais después de haber sido tiroteados por una banda de policías falsos. Los hechos ocurrieron en la intersección de la autopista radial R-4 y la autopista de peaje AP-36 a la altura de Dosbarrios (Toledo).

Un vehículo se colocó a su altura y dio el alto a los turistas. Los falsos policías -dos hombres jóvenes con el rostro oculto- les pidieron la documentación al mismo tiempo que les exigieron el pago inmediato de una cantidad de dinero en metálico para poder continuar con su viaje. Los turistas, que no llevaban encima tal cantidad de dinero, sospecharon de los supuestos policías y emprendieron la huida en sentido contrario durante varios kilómetros por la autovía A-4, lo que hizo pensar a muchos conductores que se trataba de un vehículo kamikaze.

Durante su huida llegaron a ser tiroteados por los delincuentes y una bala llegó a romper la luna trasera del coche hasta alojarse en el asiento del copiloto sin que causara heridas a los ocupantes. Finalmente consiguieron llegar al hotel-restaurante Los Arcos, en Dosbarrios, situado junto a la A-4, donde avisaron a las fuerzas de seguridad. A los pocos minutos se personaron en el hostal media decena de vehículos de la Guardia Civil, cuerpo que ha abierto una investigación para dar con los dos falsos policías.

El vehículo utilizado por los delincuentes fue localizado por los agentes cerca de Dosbarrios con las placas de matrículas cambiadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una bola de fuego cruza el cielo de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y explota sobre la Región de Murcia
  2. 2

    Propietarios del edificio Martinique de La Manga solicitan a Costas una concesión temporal
  3. 3 La invasión urbanística de La Manga deja a los vecinos sin playa en las zonas más colapsadas
  4. 4 El último día de Hind en Lo Pagán antes de morir en la explosión del mercadillo
  5. 5 Del examen a dar clase en el instituto: opositores que han aprobado a la primera
  6. 6 Localizan a dos senderistas perdidos en el parque regional de El Valle y Carrascoy de Murcia
  7. 7

    Uno de cada tres funcionarios de la Administración regional se jubilará antes de diez años
  8. 8 Diego Rodríguez Arcas: «El riesgo de tsunamis en la costa de la Región de Murcia es bajo, pero conviene estar preparados»
  9. 9 Cuidado con el queso si tomas estos medicamentos tan comunes: «Puede ser muy peligroso»
  10. 10 Un accidente en un cruce de calles en Puerto de Mazarrón deja cuatro heridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero

Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero