La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Detenido un hombre por matar de una puñalada a su compañero de piso y trabajo en Huelva

Ambos mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro

EP

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:12

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de mediana edad en Huelva capital como presunto autor de la muerte de su compañero de piso y de trabajo, tras apuñalarlo en la madrugada de este sábado.

Según han informado fuentes del cuerpo, los hechos han ocurrido en un apartamento del Paseo de la Independencia, donde ambos hombres, de mediana edad, mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro.

A su llegada, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la víctima y al presunto agresor en el lugar, quien ha reconocido los hechos en el momento y ha sido detenido. Actualmente, permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

Hasta el domicilio también se han desplazado efectivos sanitarios, que solo han podido certificar el fallecimiento, así como el médico forense, que ha procedido al levantamiento del cadáver.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arreglan el bache en el que se mató un ciclista en Murcia hace unos días
  2. 2 Una mítica pizzería de Molina de Segura reabre renovada tras un largo parón: «Conservamos el sabor de siempre»
  3. 3 Una colisión frontal en Murcia se salda con un herido
  4. 4 Más de 4.300 plantas de marihuana: cae en la pedanía murciana de La Ñora un «conflictivo» clan criminal
  5. 5 La ampliación del tranvía al Carmen por el Puente Viejo de Murcia es el trazado «más óptimo», según el estudio informativo
  6. 6 Localizan cerca de 2.000 plantas de marihuana en una nave de San Javier
  7. 7

    El sector de las renovables de la Región de Murcia estalla contra Vox por sus «ataques» a la fotovoltaica
  8. 8

    La Región de Murcia se sitúa a la cabeza del país en rupturas matrimoniales
  9. 9 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 17 de octubre de 2025
  10. 10 Las ciudades con casco antiguo de la Región de Murcia se alían en Lorca para impulsar su recuperación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Detenido un hombre por matar de una puñalada a su compañero de piso y trabajo en Huelva

Detenido un hombre por matar de una puñalada a su compañero de piso y trabajo en Huelva