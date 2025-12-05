La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. PN

Detenido el autor del secuestro del alunicero 'Niño Juan'

Raptó al delincuente a finales del mes de octubre en el distrito de Carabanchel siendo liberado a las horas

EP

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:02

Comenta

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del secuestro del conocido alunicero 'Niño Juan'. El arresto se produjo durante un entrenamiento de fútbol en el distrito madrilñeo de Usera.

Fuentes oficiales informaron a Europa Press que la detención tuvo lugar el jueves por la noche cuando agentes de paisano localizaron al sospechoso en un campo de fútbol situado en el número 16 de la Avenida Capricho de Usera, según ha adelantado 'El Mundo'.

El secuestro de Juan María Gordillo Plaza, conocido como el 'Niño Juan', se produjo a finales del mes de octubre en el distrito de Carabanchel siendo liberado a las horas.

Una vez que el ahora detenido se percató de que había sido identificado, trató de huir de los policías, a quienes intentó agredir. El arrestado incluso pidió a sus compañeros de equipo que le ayudaran.

Durante el cacheo, se le intervinieron cuatro móviles. El detenido, trasladado a la Brigada de Policía Judicial de Madrid, cuenta con numerosos antecedentes policiales por hechos similares.

