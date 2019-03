Desvelada la razón por la que Mercadona no abre los domingos y festivos en España Juan Roig, presidente de la compañía de supermercados, ha desvelado la razón por la que se niega a hacerlo LV / AGENCIAS Miércoles, 13 marzo 2019, 12:24

Juan Roig, presidente de la cadena de supermercados Mercadona, ha explicado la razón por la que su compañía no abre los domingos en España.

Según explicó en una comparecencia que sirvió para presentar los magníficos resultados económicos en Mercadona el año pasado, Mercadona no abre los domingos porque en España no existe la costumbre de que los supermercados tengan apertura estos días. Según Juan Roig, además, la compañía no puede abrir los domingos y festivos en España porque eso supondría doblar los sueldos de los trabajadores y, por tanto, encarecer también los productos a los clientes, algo a lo que no están dispuestos desde la dirección de Mercadona.

Esta apreciación por parte de Juan Roig se hizo en el marco del anuncio que el presidente de la cadena de supermercados hizo sobre la apertura de nuevas tiendas en Portugal. Concretamente, se abrirán diez establecimientos en Oporto, mientras que el grupo está estudiando si aumentar su expansión también a otros países.

Sí abrirán en Portugal

Las tiendas portuguesas, al contrario que las españolas, sí abrirán los domingos, porque según explicaba el presidente de Mercadona en el pañis vecino sí es una costumbre extendida en este sector.

El grupo de distribución Mercadona ganó 593 millones en 2018, el 84 % más, un ejercicio en el que creó 1.800 nuevos empleos y aumentó sus ventas un 6 %, hasta alcanzar los 24.305 millones de euros.