La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La ley no puede esperar

La reducción del límite de alcoholemia no es un capricho legislativo: es una herramienta preventiva avalada por la evidencia, por la ciencia, por la experiencia internacional y por la realidad cotidiana de nuestras carreteras

David Landazabal

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

Hay temas que vuelven una y otra vez porque siguen sin resolverse. La reducción del límite de alcoholemia es uno de ellos. Y cada vez ... que regresa, vuelve acompañado del mismo silencio incómodo: ¿cuánto más tenemos que esperar para que la vida sea una prioridad política real?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere apadrinará la colocación de la primera piedra de un gimnasio para niños con cáncer en la Arrixaca
  2. 2 Una colección gigante de Playmobil llega gratis a la Región de Murcia: más de 8.000 piezas
  3. 3 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  4. 4 Más frío y alerta amarilla en parte de la Región de Murcia por vientos de hasta 70 km/h
  5. 5

    El Real Murcia de Colunga se dispara
  6. 6 Nevada artificial en Murcia para cumplir el deseo de un niño de 7 años
  7. 7

    Enrique Roca modernizará el centro comercial Las Velas de Los Narejos tras ganar el litigio
  8. 8

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  9. 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 22 de noviembre de 2025
  10. 10 Encendido barroco y lírico para la Navidad en Murcia desde la Plaza de Belluga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La ley no puede esperar

La ley no puede esperar