Dani Fernández da su opinión sobre la Región: «Es totalmente verídica» El cantante aprovechó su actuación de este sábado en el B-Side para hablar sobre Murcia

S. C. Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:35

La Región de Murcia está de moda en el panorama musical. A grupos como Arde Bogotá y Viva Suecia que están triunfando en sus conciertos y agotando las entradas cada vez que se suben a un escenario hay que sumarle los festivales que se celebran cada año en la Región. El Warm Up, La Mar de Músicas, Las Noches del Malecón o el Rock Imperium son algunos de los muchos ejemplos que hay a lo largo del año por toda la Región.

El gusto de los murcianos por la música, por los festivales y por darlo todo en los conciertos hace que la Región sea un lugar muy apreciado por los artistas que saben que tocar aquí es una garantía de éxito. Tanto por la afluencia de público, como por el compromiso para pasarlo bien y para generar un ambiente que invite a darlo todo sobre el escenario.

El último festival que se ha celebrado en la Región ha sido el B-Side, en Molina de Segura este sábado, con Viva Suecia como gran protagonista junto a las actuaciones de Pignoise, Carlos Sadness, Elyella, Delaporte, Besmaya o Dani Fernández, entre otros.

La opinión de Dani Fernández sobre la Región

Precisamente durante la actuación de Dani Fernández en el B-Side, el cantante aprovechó un momento en el escenario entre un tema y otro para hablar sobre la Región de Murcia, tierra a la que está especialmente unido porque su mujer, Yarea Guillén, vive en Cartagena.

«Os juro que esto es algo totalmente verídico. Desde que nació mi hija en Cartagena, que tengo una familia y amigos allí, mucha gente me asocia a esta tierra. Y cuando voy por ahí la gente siempre me dice que hay un montón de murcianos músicos, de bandas y de gente haciendo música en Murcia. Y yo les digo que sí», comenzó explicando Dani Fernández. Tras este inicio confesó que tras «tocar en muchos lugares de España, Murcia es una de las tierras que más apoya a la música, que se gasta muchísimo dinero en cultura, en que haya más bandas, artistas que están empezando y en que sigamos tocando en directo. Y mucha gente de Murcia que va a otras ciudades a vernos tocar».

Por ello, Dani Fernández acabó sus palabras asegurando que «eso es un reflejo de lo que sois, buena gente, que encima tenéis buen gusto y queréis que los artistas sigamos haciendo música».