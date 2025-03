Cuidado con guardar el maquillaje demasiado tiempo: a partir de esta fecha dañará tu piel

María Ramírez Sábado, 29 de marzo 2025, 21:50 Comenta Compartir

¿Eres de los que tiende a acumular el maquillaje durante años? A veces, por olvido o simplemente por falta de uso, hay productos que se guardan en el cajón y terminan quedándose ahí una buena temporada. Lo cierto es que a medida que pasa el tiempo, su composición cambia y no solo pierden eficacia, sino que pueden ser perjudiciales para el cutis. Y es que, aunque muchos crean que los cosméticos no tienen fecha de caducidad, esto es totalmente un mito.

Los profesionales insisten en que alargar la vida útil más de lo debido puede provocar irritaciones, rojeces o incluso alergias en la piel. Por ello, es recomendable consultar en el propio envase cuánto tiempo se puede utilizar una vez abierto. Este dato se encuentra generalmente en forma de un símbolo de un tarro con la tapa levantada. En su interior, aparece un número y una letra «M». El número indica los meses durante los cuales es seguro usarlo después de haberlo estrenado. No obstante, si se aprecia algún cambio en la textura, olor o color antes de lo indicado, también es preferible sustituirlo.

Fecha de caducidad

No todo el maquillaje tiene la misma duración. Un claro ejemplo es la base o el corrector, que suele indicarse con un 6M o 12M dentro del símbolo. Esto significa que no puede extenderse más de seis o doce meses en cada caso. La marca Druni explica que el poco margen de uso que da es debido a que al ser líquido, puede «estropearse más fácilmente».

Misma situación para las máscaras de pestañas, aunque tienen el inconveniente de que si no se guardan correctamente pueden secarse incluso antes. Si esto ocurre, puedes recurrir al truco del rímel seco para recuperarlo. Para ello, tan solo hay que sumergir la parte inferior del envase en agua caliente durante dos minutos. Este remedio casero, al no mezclar otros líquidos, no provoca irritación en los ojos.

Los lápices de ojos suelen durar sobre los 12 o 18 meses y los pintalabios entre uno o dos años. Los productos que más perduran son los que están compuestos a base de polvo, como el bronceador, iluminador o colorete. Estos cosméticos pueden durar hasta tres años. En cualquier caso, hay que fijarse siempre en el símbolo que aparece dibujado en el recipiente, ya que cada marca estima un tiempo determinado.

