Cuida tu cuero cabelludo este verano: las claves para evitar y tratar las quemaduras solares Esta zona es especialmente sensible y aplicar crema resulta poco práctico

Con la llegada del verano, las jornadas al aire libre se multiplican. Las escapadas a la playa o las tardes en la piscina se convierten en el plan favorito para combatir las altas temperaturas. Sin embargo, estos momentos también suponen una mayor exposición al sol, un riesgo que, si no se toman las precauciones adecuadas, puede tener consecuencias graves para la salud.

Hoy en día, gran parte de la población es consciente de la importancia de aplicar protección solar en la piel, tanto en el rostro como en el cuerpo. Pero hay una zona que, pese a ser especialmente sensible, suele pasar desapercibida: el cuero cabelludo. Este olvido puede provocar, tras un día expuesto al sol, enrojecimiento, ardor e incluso molestias que persisten durante varios días.

El problema es que, a diferencia de otras partes del cuerpo, proteger el cuero cabelludo no es tarea sencilla. Aplicarse crema solar resulta poco práctico, y aunque existen productos destinados a proteger el cabello de los efectos del sol, estos actúan únicamente sobre la fibra capilar y no sobre la piel, por lo que su uso no nos va a librar de las quemaduras.

Los efectos de la exposición solar en esta zona son bastante reconocibles: calor, picor o escozor inmediato, y, tras unos días, la clásica descamación de la piel. Pero las consecuencias pueden ir más allá. Según explican desde la compañía Olistic, una quemadura solar en el cuero cabelludo puede afectar directamente a la raíz del cabello e incluso llegar a influir en su crecimiento, ya que cuando la raíz del pelo se encuentra en un ambiente inflamatorio, entiende que algo malo está pasando y que, por tanto, no es el mejor momento para crecer, explican.

¿Qué podemos hacer si nos hemos quemado?

Desde la cuenta especializada de Instagram @atida_mifarma recomiendan aplicar agua termal para calmar la zona y protegerla de nuevas exposiciones usando un gorro o pañuelo. También sugieren el uso de protectores capilares tópicos y la incorporación de antioxidantes o cápsulas de Polypodium leucotomos en la rutina diaria, un complemento natural que ayuda a proteger la piel frente a los efectos del sol.

Cómo evitar las quemaduras en el cuero cabelludo

La mejor solución, sin embargo, sigue siendo la prevención. Algunos gestos sencillos pueden marcar la diferencia: peinar el pelo hacia atrás para cubrir el cuero cabelludo, utilizar sombreros o recurrir a pañuelos, una opción estilosa y práctica. Y, por supuesto, evitar la exposición directa al sol y buscar la sombra siempre que sea posible.

