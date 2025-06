El error que cometes al tomar el sol y que provoca que te salgan manchas en la cara

S. C. Miércoles, 11 de junio 2025, 07:46 Comenta Compartir

Los días con más horas de sol y las buenas temperaturas como antesala del verano son un gran incentivo para buscar el moreno deseado. Muchas personas se preparan para lucir de la mejor forma posible en unos meses en los que la mayoría de gente tiene más tiempo libre, disfruta de vacaciones en el trabajo y hay multitud de opciones de ocio. Además de las fiestas populares de muchos pueblos y lugares de España. Todo ello contribuye a que de cara a los meses de verano algunos intenten perder esos kilos de más y llegar a junio, julio y agosto en el mejor estado físico posible. Un buen estado que también incluye el color dorado de la piel, a muchos le atrae un moreno que difícilmente se puede conseguir el resto del año con menos horas de sol y con más dificultades para estar al aire libre.

Este gusto contribuye a que se realicen auténticas locuras para conseguir ese moreno deseado con una exposición muy agresiva al sol. Ya sea por tomar el sol en las horas centrales del día en las que su efecto es más dañino , por no usar crema del sol o usarla de forma inadecuada, al no utilizar la del factor adecuado o volver a aplicársela pasadas unas horas. Todo ello puede ocasionar graves quemaduras en la piel y problemas de salud de diversa índole.

Cómo evitar las manchas en la cara

Una de las consecuencias más temidas de la exposición al sol son las manchas en la cara. Clara Varela, médica estética y cirujana capilar, explica en Instagram el error que suele cometer la gente. «Si crees que por protegerte la cara del sol y tomarlo en el resto del cuerpo no te van a salir manchas a nivel facial lo estás haciendo muy mal», advierte la doctora. De hecho, ese motivo es uno de los que lleva a muchos pacientes a visitarla: «Me decís que os protegéis muchísimo del sol en verano en la cara y que solo os ponéis morenas en el cuerpo, que solo tomáis el sol en el cuerpo que por qué os siguen saliendo manchas si os protegéis mucho. Esto es un error muy frecuente».

Clara le da una explicación a esa situación: «La síntesis de melanina es a nivel central, el cerebro detecta que nos estamos exponiendo a la luz ultravioleta y va a emitir una señal para que se produzca la síntesis de melanina. Aunque os protejáis del sol la cara, si os exponéis en el resto del cuerpo vais a seguir teniendo manchas. Me lo comentáis muchas que vais a daros rayos y que os ponéis una toalla y os tapáis la cara para que no os salgan manchas. No sirve de nada porque va a seguir estimulándose melanina a nivel cerebral. Hay que protegerse todo el cuerpo y toda la cara del sol».

