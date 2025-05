Las cuatro formas para quitar las estrías según los expertos en cuidado de la piel

M. A. A. Lunes, 5 de mayo 2025, 18:27 Comenta Compartir

Son habituales, características y completamente inofensivas, sin embargo, las estrías suelen convertirse en una preocupación para muchas mujeres que, de acuerdo con un ideal de belleza común, buscan ocultar su existencia para lograr una piel «perfecta». Por ello, no es extraño que los métodos para hallar la manera de corregirlas, disimularlas y prevenirlas estén a la orden del día.

Las estrías en la piel no suponen ningún riesgo para la salud ni son un signo de malos hábitos alimentarios, como muchas veces tiende a pensarse. Se consideran, básicamente, cicatrices provocadas por cambios en los tejidos de la piel, por lo que son, como cualquier otra cicatriz, permanentes. Aunque también es cierto que algunos tratamientos pueden llegar a ser eficaces con respecto a estas características marcas cutáneas.

Tal y como señalan los expertos, las estrías aparecen cuando la piel se estira y vuelve a su posición en poco tiempo, ya que «al expandirse y contraerse rápidamente, las fibras de colágeno y elastina que mantienen la estructura de la piel sufren y, tras esta alteración, la piel empieza a curar». Además, suelen generarse durante la pubertad y son comunes tanto en hombres como mujeres, aunque son estas últimas las que tienen más probabilidades de desarrollarlas, especialmente durante el embarazo.

Zonas como el vientre, la cadera, los muslos, los glúteos y, muy frecuentemente, los pechos, son las preferidas por las estrías, cuyas causas pueden deberse a diferentes factores. Sin embargo y según aseguran marcas líderes en cuidado de la piel como Nivea, aunque sean cicatrices, «hay formas de reducir su visibilidad».

En primer lugar, existen dos tipos de estrías, las maduras y las inmaduras. Estas últimas reciben su nombre debido a que la cicatrización acaba de comenzar, siendo este, según los expertos, «el mejor momento para empezar un tratamiento», ya que es más probable alterar el proceso en este punto para reducir la marca sobre la piel. A diferencia del color rosáceo, rojizo o morado que caracteriza a las inmaduras, las maduras suelen ser claras y notablemente más claras que el tono piel; revocarlas o disimularlas puede resultar, en este caso, una tarea más difícil. Pero, en general, la marca Nivea asegura que sí existen numerosos consejos a tener en cuenta para poder tratar ambas.

¿Es posible quitar las estrías? Tratamiento y prevención

Es posible tratar las estrías, pero no quitarlas. En caso de querer eliminarlas por completo, la marca sostiene que «es casi imposible», aunque apunta algunas prácticas que, a lo largo del tiempo, pueden llegar a atenuarlas.

- Tratamientos por luz o láser

Este método «busca aumentar la producción de colágeno y elastina» para que las estrías no aumenten de tamaño. Por ello, es más efectivo aplicarlo a las que son de reciente aparición (inmaduras).

- Microdermoabrasión

Se trata de una «exfoliación de la piel», con cristales muy pequeños, que tiene como objetivo eliminar la capa superior de la piel en la que se encuentran las estrías para «sacar a relucir capas de piel nueva». Una técnica que sí puede resultar eficaz en el tratamiento de estrías más antiguas (maduras).

- Soluciones para tu rutina de cuidado de la piel

Las cremas y lociones de uso tópico, aplicadas con regularidad, también pueden ayudar a reducir su impacto visual con el paso del tiempo, ya que las rutinas de la piel son esenciales para «mantener el colágeno y la elastina en niveles adecuados para preservar la elasticidad».

- Lociones autobronceadoras

Si el objetivo es disimularlas de forma temporal, la aplicación de autobronceadores puede ser la solución, pues encontrando un tono similar al de tu piel, es posible esconderlas visualmente.

La prevención, sin embargo, aunque puede ser un factor importante para conseguir una piel libre de estrías, no garantiza evitar por completo su aparición, ya que la mayoría de métodos recomendados carecen de evidencia científica. Aun así, Nivea reúne algunos consejos que, si bien no es cierto que puedan ayudar a prevenirlas, sí forman parte de la rutina esencial que requiere mantener tu piel sana. Entre estos, la marca recomienda beber suficiente agua, llevar una dieta rica en vitaminas D, A, C y E, hidratar la piel con regularidad y evitar cambios de peso rápidos y bruscos, aunque esto último en muchos casos no dependa de la persona.

El deporte, por su parte, también es un factor decisivo en su aparición, pues practicar ejercicio en exceso en general o el levantamiento de peso y la gimnasia en particular son actividades que influyen directamente en la formación de estas características cicatrices.

