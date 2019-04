Crean un innovador 'pendiente anticonceptivo' que pasa totalmente desapercibido ABC Un grupo de investigadores estadounidenses ha diseñado un parche adherible a pendientes, relojes y collares LA VERDAD Miércoles, 17 abril 2019, 13:23

Buenas noticias para las mujeres que consumen anticonceptivos porque acaba de ser descubierta una nueva modalidad mucho más cómoda y casi invisible. En este caso, las hormonas estarán contenidas en un parche que se adherirá a pendientes, collares y relojes, piezas que están en contacto con la piel. De este modo, el cuerpo absorbería las hormonas.

«Debido a que ponerse joyas puede es parte de la rutina diaria de una mujer, esta técnica puede facilitar el cumplimiento del régimen de medicamentos. Esta técnica podría prevenir embarazos no deseados», señala Mark Prausnitz, miembro del Instituto de Tecnología de Georgia, de Atlanta (EE.UU.). Los resultados de las pruebas, publicadas en «Journal of Controlled Release», sugieren además que esta técnica podría ser utilizada para administrar otro tipo de medicamentos. No obstante, aun no se ha testado en humanos.

«Hay mucha experiencia en la fabricación y el uso de parches transdérmicos convencionales. Creemos que los parches para pendientes pueden ampliar el alcance de los parches transdérmicos para proporcionar un impacto adición», explica Prausnitz.

Los parches anticonceptivos contienen la hormona levonorgestrel, que permanece en la sangre durante horas a pesar de haber retirado ya el pendiente de la oreja, según comprobaron los investigadores. El parche-pendiente tiene tres capas: una que es impermeable e incluye un adhesivo para sujetarlo a la joya en cuestión, una intermedia que contiene el medicamento anticonceptivo en forma sólida, y la capa externa que es un adhesivo para la piel que sirve para transferir la hormona. Si la prueba en humanos arroja buenos resultados, la parte posterior del pendiente debería cambiarse semanalmente.