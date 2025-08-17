La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Emilio Chuvieco

Catedrático en la UAH y miembro de la RAC
«En los colegios habría que explicar qué hacer ante un incendio»

El académico alerta de que cada año aumentan los riesgos de que haya grandes fuegos por el abandono rural, el cambio climático y la sequedad de los montes

Almudena Santos

Almudena Santos

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:06

Emilio Chuvieco es catedrático de Geografía en la Universidad de Alcalá y miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC). Referente ... internacional en el estudio de los incendios forestales y la teledetección, ha dedicado su carrera a investigar la relación entre territorio, clima y gestión ambiental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las localidades que llegarán a 45 grados: la Región de Murcia será un horno durante dos días por la ola de calor
  2. 2 Abre un casting para participar en una conocida serie que rodará su nueva temporada en Murcia y Cartagena
  3. 3

    Sacan del Mar Menor nueve barcos fondeados ilegalmente
  4. 4 Tres heridos al volcar un camión en la autovía A-30 en Cartagena
  5. 5 El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Cartagena y San Javier
  6. 6

    Incertidumbre en la campaña de almendra por la entrada masiva de producto de EE UU
  7. 7 El inesperado lugar de la Región de Murcia que usa Netflix en la promoción de una de sus series
  8. 8 La jueza decana de Cartagena anuncia que dejará el cargo en septiembre
  9. 9 La Unidad del Dolor de La Arrixaca incorpora un nuevo tratamiento para la lumbalgia que puede evitar cirugías
  10. 10 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 16 de agosto de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «En los colegios habría que explicar qué hacer ante un incendio»

«En los colegios habría que explicar qué hacer ante un incendio»