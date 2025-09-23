Así puedes 'viajar' a la luna con la misión Artemis II de la NASA La agencia ha invitado al público a unirse a este vuelo de prueba en el que participarán cuatro astronautas

Ana de Dios Martes, 23 de septiembre 2025, 19:01

Viajar a la luna o al espacio es algo con lo que todo el mundo –o casi todo el mundo– ha soñado alguna vez. Sin embargo, llevar a cabo este viaje espacial no está al alcance de muchos; de hecho, es algo bastante exclusivo. Sin embargo, aunque no estés de forma presencial en nuestro satélite, eso no quiere decir que una parte de ti no pueda realizar esa hazaña.

Y es que la NASA ha lanzado una oferta bastante suculenta para aquellos que quieran dejar grabado su nombre en la luna. Ha invitado al público a unirse al vuelo de prueba Artemis II de la agencia, en el que cuatro astronautas emprenderán un viaje alrededor de la luna y de regreso a la Tierra para «poner a prueba los sistemas y el hardware necesarios para la exploración del espacio profundo».

Los nombres de los participantes en esta iniciativa viajarán en la nave espacial Orion y el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial junto a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen. Estos serán recopilados y se incluirán en una tarjeta de memoria SD que será cargada a bordo de Orion antes del lanzamiento.

«Artemis II es un vuelo de prueba clave en nuestro esfuerzo por enviar de nuevo a seres humanos a la superficie de la luna y desarrollar futuras misiones a Marte», explicó Lori Glaze, administradora asociada interina en la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración en la sede central de la NASA en Washington.

Cómo puedes participar en este viaje

Para 'subirte' a bordo de la nave espacial Orion solo tendrás que acceder a la siguiente página https://go.nasa.gov/TuNombreArtemis y rellenar los datos que solicitan: nombre, apellido y un número pin de acceso. Además, una vez te registres, podrás obtener una tarjeta de embarque como un recuerdo coleccionable. Además, los interesados pueden asegurar su lugar registrándose antes del próximo 21 de enero.

El vuelo de prueba Artemis II es el primer vuelo tripulado de la campaña Artemis de la NASA. Tendrá una duración aproximada de 10 días y despegará «a más tardar en abril de 2026». «Este es otro paso hacia nuevas misiones tripuladas de Estados Unidos a la superficie de la luna que ayudarán a la agencia a prepararse para enviar a los primeros astronautas estadounidenses a Marte», señalan desde la agencia.

No es la primera vez que la NASA lanza esta iniciativa para incluir de alguna forma a la población en sus viajes lunares; ya en 2024 dio esta posibilidad cuando envió el primer rover lunar robótico, conocido como VIPER, a una misión al polo sur lunar para «desentrañar los misterios del agua de la luna y comprender mejor cómo es el entorno».

