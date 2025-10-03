Las bajas laborales fraudulentas: el gran negocio de los detectives privados Las mutuas gastaron el pasado año 4 millones de euros en contratar a detectives para investigar a trabajadores con baja laboral

J. M. L. Toledo Viernes, 3 de octubre 2025, 17:13

Las 18 mutuas que colaboran con la Seguridad Social gastaron el pasado año 4 millones de euros en contratar a detectives privados para que investigaran posibles bajas laborales fraudulentas. Fruto de ese trabajo se ahorraron más de 41 millones de euros en el pago de prestaciones que estaban siendo indebidamente pagadas porque eran falsas. Además, el 80 por ciento del trabajo de estos profesionales se centra actualmente en este tipo de pesquisas.

Son datos que agencias de detectives y mutuas dieron a conocer este viernes en Toledo en una jornada sobre absentismo laboral organizada por la Federación Empresarial Toledana. «Hay auténticos profesionales de la baja laboral. Gente que está un año baja, se coje el alta para irse de vacaciones y después vuelve a darse de baja», indicó en este foro de debate, Julio Gutiez, representante del recién creado lobby independiente de detectives «La Sociedad CLAVE», siglas de Colectivo por la Legalidad, la Autenticidad, la Verdad y la Evidencia cuyo objetivo es dar visibilidad y representación al detective privado en la sociedad, en las instituciones y en el tejido empresarial.

Julio Gutiez, que también es director general de Mira Detectives y cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en la investigación privada, fue presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE). En su opinión, «el problema del absentismo laboral fraudulento en España es brutal», asunto que casi copa el trabajo de estos detectives. «Antes las bajas laborales fraudulentas tenían que ver con la búsqueda de algún beneficio como tener un segundo trabajo para obtener más ingresos pero esto ha cambiado hoy.

De las infidelidades al absentismo laboral

Ahora, normalmente, estas bajas son para tener más tiempo de ocio, para vivir y disfrutar», añadió este veterano detective privado. «La gente piensa que salimos todos los días con gabardina, un gorro y un periódico para ocultarnos y que investigamos infidelidades pero lo cierto es que nuestro trabajo ha cambiado por las bajas fraudulentas», apuntó Julio Gutiez, que también se quejó de que la Ley de Protección de Datos les impide conocer las causas de las bajas.

Por su parte, los representantes de las mutuas y empresarios que acudieron a esta jornada subrayaron que este fraude repercute en las empresas y colapsa la sanidad. Según las mutuas, cada año ocasionan unas pérdidas de unos 33.000 millones de euros. «Hay un incremento de las bajas por contingencia común, es decir, que no están relacionadas con enfermedades relacionadas con el trabajo y que no tiene ninguna justificación y el mayor absentismo por esa incapacidad se da en los jóvenes entre 35 y 45 años, bajando a partir de los 55 años», señaló Ángel Nicolás, representante de la mutua Solimat y presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, que destacó que en los últimos cuatro años el gasto en prestaciones ha aumentado más de un 60 por ciento, «lo que es una auténtica ruina para las mutuas».

Según datos del Gobierno de España, el absentismo laboral ronda el 7 por ciento de todas las horas trabajadas, cifra que los empresarios cuestionan y elevan al 18 por ciento.