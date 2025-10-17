La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Virginia Giuffre, en una de las entrevistas que dio a las televisiones hace años para contar su caso. Agencias

El aterrador testimonio de una víctima de Epstein: «El príncipe Andrés acarició mis pies y lamió mis arcos»

Virginia Giuffre, que se suicidó el pasado abril, escribió en sus memorias, que se publican la próxima semana, cómo mantuvo relaciones con el miembro de la Casa de Windsor, y cómo era el modus operandi de esta red sexual

Julia Fernández

Julia Fernández

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:06

Comenta

Jeffrey Epstein murió en la cárcel en 2019 donde cumplía condena por ser uno de los mayores delincuentes sexuales de Estados Unidos, el cabecilla de ... una trama en la que menores tuvieron sexo con personalidades del mundo de la política, la economía y la ciencia. Sin embargo, el caso no murió con él. Todavía hay muchas preguntas en el aire, entre ellas, cuál fue la participación de personajes como Donald Trump o el príncipe Andrés en la trama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  2. 2

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  3. 3

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  4. 4 Las redes de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar comienzan a recibir agua limpia
  5. 5 Los Alcázares pide a la Mancomunidad la compensación de daños a vecinos y empresarios por el corte de agua
  6. 6 El restaurante que se ha impuesto como referente en el puerto de Cartagena
  7. 7 Los trenes de Cercanías y Media Distancia entre Murcia y Alicante se verán afectados por obras este fin de semana
  8. 8 Nuevos nombramientos del obispo de la Diócesis de Cartagena
  9. 9 El delegado del Gobierno reconoce que «está encima de la mesa» el cierre del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos de Lorca
  10. 10

    Desbloquean el proceso para adjudicar el bulevar del soterramiento en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El aterrador testimonio de una víctima de Epstein: «El príncipe Andrés acarició mis pies y lamió mis arcos»

El aterrador testimonio de una víctima de Epstein: «El príncipe Andrés acarició mis pies y lamió mis arcos»