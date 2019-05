¿Qué antimosquitos es mejor? ¿En pastilla, líquido o pulseras? Guía para saber cuál comprar Un repelente de mosquitos. / Javier Carrión La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) compara todas las opciones disponibles en el mercado y concluye cuál es la mejor de todas LA VERDAD Miércoles, 22 mayo 2019, 12:06

Con el verano a la vuelta de la esquina, además de la manga corta y las vacaciones, también llegan los temidos mosquitos. Estas diminutas criaturas voladoras amargan la noche a más de uno en una época en la que, solo por las altas temperaturas, ya es difícil de por sí conciliar el sueño. Los más combativos reclutan medios de todo tipo para ganarle la batalla al temido bicho cada noche.

Una de las soluciones más socorrida es el aerosol porque hace efecto en apenas cinco minutos. Rápido y sencillo, pero también peligroso porque algunas de las sustancias que incorpora pueden ser cancerígenas o inhibidores endocrinos. Por eso, es importante ventilar la estancia cuando ya hayamos acabado con los mosquitos.

El difusor es una alternativa más cómoda ya que, solo al conectarlo a un enchufe, emana insecticidad sin interrupción. Además, no es peligroso para la salud, salvo algunos modelos que pueden implicar riesgos a largo plazo. Los hay que emplean pastillas y otros líquido, siendo estos últimos más eficaces.

Otra solución es el repelente, que se aplica sobre la piel para que el mosquito no se pose sobre nuestro cuerpo aunque no lo mata. Su efectividad dura, al contrario de lo que aseguran algunos fabricantes, unas cuatro horas. Quienes confían en los ultrasonidos están muy equivocados ya que estos no representan ningún estímulo para los mosquitos. Tampoco lo es la luz ultravioleta, que solo atrae a polillas y moscas.

En definitiva, el mejor remedio contra la picadura del mosquito es, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), es el difusor líquido. Es efectivo, duradero, no implica riesgos fulmina a estos temidos insectos durante las 24 horas del día.