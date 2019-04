La Guardia Civil avisa de la peligrosa llamada de teléfono que podría bloquear tu ordenador Daniel, una de las víctimas, cuenta cómo el supuesto técnico se hizo con el control de su ordenador LA VERDAD Martes, 9 abril 2019, 12:33

Acaban de saltar todas las alarmas de los internautas. Una nueva estafa amenaza con apropiarse de sus ordenadores a través del control remoto. LaGuardia Civil ha dado el aviso en su cuenta de Twitter. «¿Te han llamado de un »supuesto servicio técnico« sin que lo hayas solicitado diciendo que tienes un virus en el ordenador? Desconfía el PC puede acabar bloqueado. No descargues el software de control remoto sin antes haber comprobado su identidad.», advierte la Benemérita.

Es lo que le pasó a Daniel, al que llamó por teléfono una mujer haciéndose pasar por técnico oficial de Microsoft. Su español no era entendible y su nivel de inglés tampoco mejoró la conversación. Sorprendentemente, esto no le hizo desconfiar. Según la interlocutora, el ordenador de Daniel tenía numerosos problemas críticos. Para solucionarlos le pidió que ejecutara el modo «eventvwr» desde una consola de comandos. Inmediatamente después apareció esta ventana en pantalla:

Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)

En ese momento, Daniel se llevó las manos a la cabeza. La técnico dijo que se lo solucionaría si instalaba un programa de control remoto en su ordenador. Obedeció y le envió la clave del control remoto. Cuando la técnico había conseguido hacerse con el poder del ordenador de Daniel, le notificó que para evitar que volviera a infectarse de los virus que había encontrado debía pagar 5 euros, correspondientes al «Certificado Microsoft».

Daniel, desconcertado, le pidió explicaciones a la técnico. Entonces, ella cambió el tono, hablando con mayor rudeza y adviertiéndole de que el equipo se estropearía inmediatamente si no hacía la transacción. Fue entonces cuando la víctima le comunicó que iba a apagar el ordenador aunque la falsa técnico le advirtió de que había creado una contraseña y no podría acceder a él, a menos que pagara los cinco euros. Daniel colgó el teléfono y comprobó que había perdido el control de su equipo por completo.

Afortunadamente la víctima había generado un disco de restauración viejo hace mucho tiempo y lo tenía guardado en un pen drive. Gracias a esta maniobra, recuperó el control de su ordenador. No obstante, si alguna vez recibes una llamada similar, recuerda que un servicio técnico no te llama si no lo has solicitado previamente. Solicita que el interlocutor se identifique y no permitas que instale ningún software sin haber hecho la comprobación previamente.