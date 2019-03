Alerta alimentaria por un tipo de café vendido en Murcia ABC Las Autoridades Sanitarias de Cataluña han encontrado un ingrediente que podría suponer un riesgo para algunas personas LA VERDAD Jueves, 14 marzo 2019, 12:52

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una alerta sanitaria relacionada con un tipo de café comercializado en Murcia además de en otras provincias españolas, Portugal y Francia. La Red de Alerta Alimentaria Nacional lo ha comunicado a esta entidad tras hacerse eco del hallazgo de las Autoridades Sanitarias de Cataluña, que han detectado apio en el café con aroma de chocolate de la marca CaféO. Se trata, en concreto, de los lotes 18079009 y 18261016 que se venden en formato de envases de 125 gramos.

Para evitar cualquier complicación, las autoridades recomiendan a las personas alérgicas al apio que no consuman este tipo de café aunque quienes no tengan ningun alergia pueden seguir tomándolo con normalidad porque no supone ningún riesgo.

Café con aroma de chocolate de la marca CaféO / Las Provincias

El producto también se ha comercializado en Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y Comunidad Valenciana.