La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos personas se protegen de la lluvia EP

La Aemet anuncia fuertes tormentas en cinco comunidades

Se prevé que la posición de una dana en el sur de Francia y el paso de una vaguada sobre la Península aumente la inestabilidad

C. P. S.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:41

En medio de la ola de incendios que azota a España desde hace más de una semana, y que mantiene a Ourense, Zamora, León y Cáceres en alerta, la Aemet ha emitido un aviso por fuertes precipitaciones en cinco comunidades. En total, son diez provincias las que pueden sufrir fenómenos adversos a lo largo de este miércoles, 20 de agosto.

Por precipitaciones estarán en nivel naranja Mallorca (Islas Baleares), por lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado, que tambien lo estará por tormentas. Por lluvias y tormentas hay avisos en Lleida, Barcelona, Girona y Tarragona (Cataluña), Alicante, Castellón y Valencia (Comunidad Valenciana), Guipúzcoa (País Vasco), Comunidad Foral de Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra) y Barcelona, Girona y Tarragona (Cataluña). Mientras, Málaga mantedrá los avisos por calor, con máximas de 36ºC.

La AEMET prevé para este miércoles que la posición de una dana en el sur de Francia y el paso de una vaguada sobre la Península aumentará la inestabilidad.

En el extremo norte se esperan cielos nubosos con lluvias y chubascos, más abundantes, persistentes y con tormenta en el Cantábrico oriental, y bancos de niebla matinales y vespertinos. Asimismo, se prevé nuboso en el noreste peninsular con chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste y litorales de Cataluña. En el resto, estará poco nuboso con nubosidad media y alta y baja matinal en zonas de la vertiente mediterránea.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la mitad norte y en Baleares, con chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas y con probabilidad de ser localmente fuertes y con granizo en la Comunidad de Valencia e incluso muy fuertes en Mallorca. En Canarias habrá predominio de cielos poco nubosos con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Además habrá calima ligera en las islas orientales de Canarias.

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso casi generalizado. Las máximas superarán 35ºC en puntos del Guadalquivir y depresiones del sudeste. Asimismo, las mínimas no bajarán de 20ºC en Canarias, en el área mediterránea y en zonas del Guadalquivir.

Por último, soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en Canarias. En la Península y en Baleares predominarán vientos de componentes norte y oeste, flojos en general con intervalos de moderado por la tarde en el interior, moderados en litorales y el Ebro. Además, habrá vientos de poniente moderado en el Estrecho, y con intervalos de fuerte en Alborán y de tramontana en Ampurdán y Baleares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política: «Me voy como vine: con mi bolso y sin nada material dentro»
  2. 2 Así es la villa de Cabo de Palos que se ha colado en el ranking de las casas más caras a la venta en España
  3. 3 Largas colas en el Mudem de Molina para conseguir las últimas entradas para el B-Side
  4. 4

    La infección cutánea que se dispara en verano: «Se ha contagiado toda la familia»
  5. 5

    La ermitaña de Abarán tuvo que abandonar su morada por los incendios
  6. 6 Liberan a cinco mujeres explotadas sexualmente en prostíbulos de Murcia
  7. 7 Una masa de polvo sahariano provoca una caída considerable de la calidad del aire en la Región de Murcia
  8. 8 Una «incidencia imprevista» dejó sin luz dos veces a los vecinos de La Manga durante la noche de este lunes
  9. 9 Los incendios forestales declarados este lunes en la Región de Murcia dejan 28,5 hectáreas arrasadas
  10. 10 La incursión nocturna de unos jabalíes pone en guardia a los vecinos de Nueva Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Aemet anuncia fuertes tormentas en cinco comunidades

La Aemet anuncia fuertes tormentas en cinco comunidades