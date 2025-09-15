La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de la portada del 'Primer informe integral sobre el trabajo forzoso en las prisiones de Cuba' R. C.

Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España

Con el sello 'marabú', distintas empresas importan el producto desde Cuba, donde la población penal es obligada bajo coacción a trabajar en el campo, en condiciones insalubres e inseguras, sin horario y sin paga

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:58

Para producir productos agrícolas que se comercializan en España, los convictos son «obligados a trabajar bajo coacción, amenazas, violencia o represalias», sin contrato laboral ni ... salario (o con una remuneración retenida para sufragar su manutención), sometidos a «violencia física», «sin formación y capacitación o útiles de trabajo», bajo condiciones climáticas adversas, a pesar de desarrollar «graves deterioros físicos y psicológicos». Sucede en Cuba, según un informe divulgado por las organizaciones Prisioners Defenders, Transition Czech Aid y Consorcio Justicia en Madrid, este lunes. La mayoría son hombres, pero hay también mujeres, alguna embarazada. La mitad de ellas vivió «acoso y violencia sexual por parte de los funcionarios y también por otros reos».

