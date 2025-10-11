La Asociación de Nazarenos Murcianos nombra presidente de honor a Miguel Ángel Cámara
La junta de gobierno ratificó la elección del exalcalde de Murcia
Sábado, 11 de octubre 2025, 12:49
La Asociación de Nazarenos Murcianos nombró a Miguel Ángel Cámara como presidente de honor de la organización. La junta de gobierno ratificó el nombramiento del que fuera durante 20 años -entre 1995 y 2015- alcalde de la ciudad de Murcia.
Esta asociación tiene 20 años de trayectoria, ya que fue fundada en 2005 gracias al impulso de Carlos Valcárcel Mavor, periodista y cronista oficial de Murcia que falleció en mayo de 2010.