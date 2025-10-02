La Pollinica de Málaga gana la XX edición del Premio Pasos La Asociación Mujeres Cofrades de Cartagena celebrará el próximo sábado 4 de octubre la gala que cumple 20 años como referente nacional en la defensa de la igualdad en las cofradías y hermandades de la Semana Santa de España

El Señor de la Pollinica por las calles de Málaga.

LA VERDAD Jueves, 2 de octubre 2025, 17:21 Comenta Compartir

En esta edición, el Premio PASOS 2025 será entregado a la Cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, La Pollinica, de Málaga, reconocida por su plena integración de la mujer en todos los ámbitos de la vida cofrade y por su firme compromiso en defensa de la igualdad.

Ampliar El Premio Pasos.

DATOS PRÁCTICOS Evento XX Gala del Premio PASOS

Fecha Sábado 4 de octubre de 2025

Hora 12.30 horas

Lugar Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena

Organiza Asociación Mujeres Cofrades de Cartagena

Lema Premio PASOS, El reconocimiento al compromiso cofrade con la igualdad

De forma extraordinaria, y con motivo del XX Aniversario del Premio PASOS, se otorgará también una 'Mención Especial'a la'Archicofradía del Santo Entierro de Alcantarilla' (Murcia), en reconocimiento a su ejemplar trayectoria y compromiso en este ámbito.

«Veintiún años después, el Premio PASOS sigue siendo el eco firme de un mensaje necesario: en nuestras cofradías hay sitio para todos, porque la fe y la tradición se engrandecen cuando se fundamentan en la igualdad», señala María Victoria Botí Espinosa, presidenta de la Asociación Mujeres Cofrades de Cartagena.

Durante La Gala se presentará el libro «Premio PASOS. Veinte años de compromiso y esperanza», que recoge la historia y legado de este galardón y de todas las cofradías participantes en su recorrido y se proyectará un audiovisual realizado por Semana Santa de Cartagena TV dedicado a mostrar las singularidades de la Semana Santa cartagenera.

La entrega de galardones estará amenizada por la actuación de la Agrupación Musical Sauces de Cartagena y el Ballet de la Escuela de Danza de Carmen Baños, que interpretará la marcha «La Saeta» en una puesta en escena que unirá arte, tradición y emoción.

La ceremonia concluirá con la presentación oficial de la XXI Edición del Premio PASOS (2026), reafirmando el compromiso de Mujeres Cofrades de Cartagena de seguir dando visibilidad a la igualdad en el ámbito cofrade.

Concluida la gala, y tras una convivencia con los galardonados, se realizará una visita al Almacén de Tronos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado. La jornada concluirá con una Eucaristía de Acción de Gracias, que tendrá lugar a las 19:00 horas en la Parroquia Castrense de Santo Domingo en Cartagena.