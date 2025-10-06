La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los tres tipos de tatuajes que una dermatología nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud. Freepik

Los tres tipos de tatuajes que una dermatología nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud

La profesional explica los motivos por los que desaconseja estas técnicas

María Ramírez

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:53

Comenta

Los tatuajes forman ya parte de la estética cotidiana. Con los años, están tan presentes que se han convertido en una elección aceptada socialmente. Hay quien recurre a la tinta con distintos objetivos: revelar parte de su personalidad, evocar momentos importantes o simplemente lucir un diseño que conecta con su estilo. Sin embargo, su popularidad hace que en ocasiones se tomen decisiones impulsivas y que el resultado no termine siendo el esperado. En estos casos, hay que utilizar un tratamiento con láser para eliminar el pigmento o cubrir ese dibujo con otro diseño.

Uno de los temas que más debate genera es el cuidado de los tatuajes. El motivo es que la piel puede reaccionar de formas inesperadas y no todas las cicatrizaciones son iguales. Por ello, es conveniente seguir las recomendaciones de los expertos para evitar infecciones y alergias. Además, también puede ocasionar algunas complicaciones para la salud.

Los tres tatuajes que desaconseja una dermatóloga

La dermatóloga Ana Molina, que cuenta con más de 375.000 seguidores en su perfil de Instagram (dr.anamolina), ha explicado en un vídeo qué tres tipos de tatuajes nunca se haría como especialista de la piel. El primero del listado son los tatuajes multicolor. La profesional explica que, a mayor número de pigmentos, existe más posibilidad de desarrollar reacciones alérgicas. Además, recuerda que no es sencillo borrarlos en el futuro, ya que cada color necesita una longitud de onda e incluso láseres distintos. «Prepárate para el festival del borrado», bromea.

En segundo lugar, se refiere a la tendencia 'blackout'. Aunque los describe como visualmente impactantes, advierte que si debajo del dibujo aparece un lunar u otra lesión que empieza a cambiar, resulta muy complicado de diagnosticar. Por ello, podrían dificultar la detección precoz de problemas graves en la piel, como cáncer.

Por último, desaconseja los tatuajes con tonos pastel o muy claros. La razón es que con el paso del tiempo tienden a difuminarse y, si se quieren eliminar cuesta mucho porque el láser actúa mejor sobre la tinta oscura. «Resulta casi imposible quitarlos con láser», apunta. Como concluye la especialista, «si vas a tatuarte, adelante, pero elige bien la zona, el diseño y el tipo de tinta porque la piel es para toda la vida y el tatuaje también».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día de la Hispanidad: ¿el festivo se pasa al lunes 13 de octubre en la Región de Murcia?
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3 Un hombre resulta herido en un aparatoso accidente en Molina de Segura
  4. 4 Fermín Aldeguer hace historia en Indonesia: segundo piloto más joven en ganar en MotoGP y primer murciano que lo consigue
  5. 5

    Un safari pleistoceno por la sierra de Quibas
  6. 6

    El Ministerio inicia el traslado a la Región de Murcia de los 11 primeros menores de Canarias y Ceuta
  7. 7 Medio centenar de personas piden «justicia para Margaret» en el camping de El Portús
  8. 8

    Del bancal de su abuelo en Murcia a los huertos de la NASA para conquistar Marte
  9. 9

    El salario mínimo registra en la Región de Murcia la segunda mayor subida del país por el campo
  10. 10

    El hallazgo de un muro augura el afloramiento de gradas en el sector occidental del Anfiteatro de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los tres tipos de tatuajes que una dermatología nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud

Los tres tipos de tatuajes que una dermatología nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud