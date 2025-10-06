Los tres tipos de tatuajes que una dermatología nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud La profesional explica los motivos por los que desaconseja estas técnicas

Los tatuajes forman ya parte de la estética cotidiana. Con los años, están tan presentes que se han convertido en una elección aceptada socialmente. Hay quien recurre a la tinta con distintos objetivos: revelar parte de su personalidad, evocar momentos importantes o simplemente lucir un diseño que conecta con su estilo. Sin embargo, su popularidad hace que en ocasiones se tomen decisiones impulsivas y que el resultado no termine siendo el esperado. En estos casos, hay que utilizar un tratamiento con láser para eliminar el pigmento o cubrir ese dibujo con otro diseño.

Uno de los temas que más debate genera es el cuidado de los tatuajes. El motivo es que la piel puede reaccionar de formas inesperadas y no todas las cicatrizaciones son iguales. Por ello, es conveniente seguir las recomendaciones de los expertos para evitar infecciones y alergias. Además, también puede ocasionar algunas complicaciones para la salud.

Los tres tatuajes que desaconseja una dermatóloga

La dermatóloga Ana Molina, que cuenta con más de 375.000 seguidores en su perfil de Instagram (dr.anamolina), ha explicado en un vídeo qué tres tipos de tatuajes nunca se haría como especialista de la piel. El primero del listado son los tatuajes multicolor. La profesional explica que, a mayor número de pigmentos, existe más posibilidad de desarrollar reacciones alérgicas. Además, recuerda que no es sencillo borrarlos en el futuro, ya que cada color necesita una longitud de onda e incluso láseres distintos. «Prepárate para el festival del borrado», bromea.

En segundo lugar, se refiere a la tendencia 'blackout'. Aunque los describe como visualmente impactantes, advierte que si debajo del dibujo aparece un lunar u otra lesión que empieza a cambiar, resulta muy complicado de diagnosticar. Por ello, podrían dificultar la detección precoz de problemas graves en la piel, como cáncer.

Por último, desaconseja los tatuajes con tonos pastel o muy claros. La razón es que con el paso del tiempo tienden a difuminarse y, si se quieren eliminar cuesta mucho porque el láser actúa mejor sobre la tinta oscura. «Resulta casi imposible quitarlos con láser», apunta. Como concluye la especialista, «si vas a tatuarte, adelante, pero elige bien la zona, el diseño y el tipo de tinta porque la piel es para toda la vida y el tatuaje también».

