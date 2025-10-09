El Servicio Materno-Infantil del Hospital Quirónsalud Murcia, el mejor de España según los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards 2025

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:14 Compartir

El Servicio Materno Infantil del Hospital Quirónsalud Murcia ha sido galardonado como el mejor de España en la séptima edición de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards que otorga la consultora especializada Higia Benchmarking y que reconocen la excelencia hospitalaria a través de indicadores de eficiencia, adecuación y calidad asistencial.

El Servicio Materno-Infantil del Hospital Quirónsalud Murcia ha sido distinguido por su modelo asistencial centrado en la humanización del nacimiento y la atención integral a la madre, el recién nacido y la familia. Con un equipo multidisciplinar de más de cuarenta profesionales altamente cualificados, el servicio ofrece un entorno seguro, respetuoso y cercano, en el que se fomenta el acompañamiento, el vínculo afectivo y la participación de los padres en todo el proceso. Esta visión, que combina excelencia médica, calidez humana y tecnología de vanguardia, ha consolidado al hospital como referente en la atención materno-infantil en la Región de Murcia.

A esta, su séptima edición, han concurrido un total de 149 hospitales públicos y privados de toda España, de 15 comunidades autónomas, se ha evaluado su calidad asistencial y su eficiencia a partir del análisis de hasta 110 procesos clínicos en 11 áreas clínicas, casi el 95% de toda la casuística hospitalaria, lo que supone más de 3.000 indicadores analizados por hospital.

Hospitales Quirónsalud galardonados con Premios BSH

Además del Hospital Quirónsalud Murcia siete hospitales del Grupo Quirónsalud han sido premiados en diferentes categorías. En ese sentido, el Hospital Universitari General de Catalunya se ha alzado con dos galardones, resultando reconocido como 'Mejor hospital privado en Urgencias' y también como 'Mejor hospital privado grande en procesos médicos'.

En la categoría de mejores hospitales en procesos médicos, también el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz fue destacado como 'Mejor hospital de alta tecnología', mientras que el Hospital Universitario Rey Juan Carlos se alzó con el reconocimiento a 'Mejor hospital general y de referencia'.

El Hospital Universitari Sagrat Cor y el Hospital Universitario General de Villalba resultaron elegidos como 'Mejor hospital privado grande' y 'Mejor hospital general y de referencia' en procesos quirúrgicos, respectivamente.

Asimismo, otros dos centros del Grupo fueron reconocidos como los mejores hospitales privados en evaluación sanitaria basada en el valor: el Hospital Quirónsalud Córdoba, en cataratas, y el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, en partos.

Además, cuatro hospitales de Quirónsalud han resultado finalistas en las distintas categorías de esta séptima edición. El Hospital Universitari Sagrat Cor ha resultado finalista en las categorías de procesos médicos, Urgencias y unidades de cuidados intensivos; el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en las categorías de procesos quirúrgicos y Urgencias; el Hospital Universitario Infanta Elena, en la categoría de procesos médicos; y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, en la categoría de procesos quirúrgicos.

Quirónsalud en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia

Quirónsalud dispone de 10 centros en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia conformando un grupo líder a la vanguardia de la medicina privada donde las personas son el epicentro.

Quirónsalud se posiciona a la cabeza de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia en lo que a dotación tecnológica se refiere, así como en el confort y las prestaciones tanto para el paciente como para los profesionales que prestan sus servicios en sus centros.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.