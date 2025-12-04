La revolución en cirugía torácica llega a Quirónsalud Murcia: reduce el dolor y acelera la recuperación La técnica Uniportal VATS permite intervenciones más seguras y con menos complicaciones gracias a una única incisión de apenas 4–5 cm

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:01 Compartir

La cirugía torácica ha experimentado un avance decisivo en la última década gracias a las técnicas mínimamente invasivas. Hoy, procedimientos que antes exigían amplias incisiones y largas recuperaciones pueden realizarse mediante un único acceso quirúrgico, capaz de reducir notablemente el dolor y las complicaciones postoperatorias.

Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), más del 60 % de las cirugías torácicas en España ya se llevan a cabo de forma mínimamente invasiva. Y esta cifra continúa en ascenso a medida que se incorporan abordajes más avanzados como la uniportal VATS.

Este cambio resulta especialmente relevante en patologías frecuentes como el cáncer de pulmón. Este continúa siendo el tumor con mayor mortalidad en nuestro país, con más de 22.000 fallecimientos anuales, según el Instituto Nacional de Estadística.

Contar con técnicas que reducen riesgos, acortan la estancia hospitalaria y aceleran la recuperación se ha convertido en un factor clave para mejorar la calidad de vida del paciente.

Con este objetivo, Quirónsalud Murcia ha incorporado la técnica Uniportal VATS, considerada una de las más avanzadas del mundo dentro de la cirugía torácica. Para conocer su impacto real, hablamos con el doctor Jesús Martínez Baños, cirujano torácico del centro.

¿Qué es la cirugía torácica mínimamente invasiva y en qué consiste la técnica Uniportal VATS?

La cirugía torácica mínimamente invasiva reúne técnicas para intervenir el tórax mediante incisiones pequeñas y con instrumental fino guiado por una cámara de alta definición. Este enfoque evita la toracotomía tradicional, que requiere abrir el tórax mediante una incisión amplia y separar las costillas.

Dentro de estas técnicas, Uniportal VATS supone el mayor avance. A diferencia de la videotoracoscopia convencional, que utiliza varios puertos de entrada, toda la intervención se realiza a través de una única incisión de 4 a 5 centímetros.

Este acceso único permite introducir la óptica y los instrumentos de forma coordinada. Así, ofrece una visión precisa del interior del tórax y reduce al máximo la agresión sobre los tejidos.

Ventajas de la técnica Uniportal VATS frente a la cirugía tradicional

Uniportal VATS evita la separación de las costillas, lo que reduce de manera importante el dolor postoperatorio y permite controlarlo con menos analgésicos. Al disminuir la agresión, el paciente respira mejor desde los primeros días y disminuye el riesgo de infecciones y complicaciones pulmonares.

La visión de alta definición y el instrumental específico facilitan un control más preciso del sangrado y permiten trabajar en zonas muy delicadas. Además, este abordaje reduce la necesidad de realizar varias incisiones y limita la manipulación de las estructuras torácicas.

Como explica el doctor Jesús Martínez, se trata de un abordaje que combina seguridad, precisión y mínima agresión, y que se ha convertido en una alternativa eficaz incluso en procedimientos complejos.

Impacto en la calidad de vida y recuperación del paciente

Reducir el dolor postoperatorio tiene un impacto directo en la recuperación. Al necesitar menos analgésicos, el paciente mantiene un mayor bienestar general y evita efectos secundarios derivados de una mala mecánica respiratoria cuando se ve afectado por el dolor.

La rápida disminución del dolor facilita la movilización temprana, lo que resulta fundamental para prevenir complicaciones respiratorias. Esto acelera la recuperación de la autonomía, algo especialmente importante en personas activas o con responsabilidades laborales.

Según el doctor Jesús Martínez, muchos pacientes retoman su actividad diaria con mayor rapidez. Incluso quienes practican deporte recuperan antes su nivel de actividad: «desde el momento del alta pueden ir aumentando la actividad física», señala.

Patologías que pueden tratarse mediante Uniportal VATS

La técnica Uniportal VATS permite abordar una amplia variedad de patologías torácicas. Los cirujanos deben valorar siempre cada caso según las características del paciente y la complejidad del proceso.

Es eficaz en el cáncer de pulmón en fases iniciales y en resecciones de metástasis pulmonares seleccionadas.

También se utiliza para obtener biopsias de nódulos pulmonares y ganglios mediastínicos, y ofrece buenos resultados en tumores del mediastino como los timomas. Además, es útil en la cirugía del nervio simpático para tratar la hiperhidrosis y en patologías pleurales como neumotórax o derrame pleural, acelerando su resolución. Incluso la cirugía de la miastenia gravis puede realizarse mediante este abordaje en pacientes seleccionados.

¿Es aplicable Uniportal VATS en cáncer de pulmón avanzado?

La cirugía sí es el tratamiento de elección en el cáncer de pulmón en fases iniciales, pero suele no estar indicada como primera opción terapéutica en fases avanzadas, al no mejorar la supervivencia.

Sin embargo, algunos pacientes inicialmente en fases avanzadas pueden beneficiarse de una cirugía de rescate si han respondido a quimioterapia, inmunoterapia o radioterapia. En estos casos, la técnica Uniportal VATS ofrece una recuperación más rápida y menos dolorosa.

El doctor Jesús Martínez subraya que este abordaje debe considerarse cuando la situación clínica lo permite y el paciente puede someterse a una resección segura.

¿En qué ha cambiado Uniportal VATS el manejo quirúrgico en traumatismos torácicos e infecciones graves?

La técnica Uniportal VATS también puede aplicarse en pacientes con traumatismos torácicos o infecciones graves, siempre que su situación clínica lo permita.

En estos casos, la prioridad es evitar añadir más daño a pacientes que suelen llegar al quirófano en condiciones físicas más frágiles. El abordaje mínimamente invasivo reduce el estrés quirúrgico y limita la agresión sobre los tejidos, algo especialmente relevante en situaciones críticas.

Esta menor agresión favorece una recuperación más estable y disminuye el riesgo de complicaciones derivadas del propio procedimiento quirúrgico. Además, la visión de alta definición permite identificar zonas comprometidas con mayor precisión en casos de infecciones o lesiones internas complejas.

Uso en cirugías urgentes y situaciones críticas

El uso de Uniportal VATS en situaciones urgentes depende del estado del paciente y de la gravedad del problema que requiere atención inmediata. En estos escenarios, la prioridad sigue siendo resolver rápidamente la causa que amenaza la estabilidad del paciente.

Aun así, cuando la situación lo permite, el cirujano puede valorar este abordaje porque ofrece una visión precisa del interior del tórax. La cámara de alta definición facilita identificar zonas de sangrado o lesiones localizadas que necesitan una actuación rápida y segura.

Este enfoque puede aportar un acceso más dirigido a ciertas áreas, siempre que la urgencia permita aplicar una técnica mínimamente invasiva. Según el doctor Jesús Martínez, «su uso debe considerarse en cada caso», buscando siempre el equilibrio entre rapidez y seguridad.

Equipamiento necesario para realizar la técnica con seguridad

La técnica Uniportal VATS requiere un equipamiento específico que garantice precisión, seguridad y una visión clara durante toda la intervención.

El procedimiento necesita un toracoscopio con cámara de alta definición, capaz de ofrecer imágenes nítidas del interior del tórax. Se utiliza también instrumental quirúrgico largo y fino, diseñado específicamente para trabajar a través de una única incisión sin perder maniobrabilidad.

Asimismo, el quirófano debe contar con un monitor de vídeo que permita seguir la intervención en tiempo real y con máxima calidad. Además, es imprescindible un sistema de aspiración eficiente que mantenga el campo quirúrgico limpio y visible en todo momento.

El apoyo del equipo de anestesia y reanimación resulta esencial para controlar la ventilación y la estabilidad del paciente durante la cirugía.

Según el doctor Jesús Martínez Baños, «la coordinación entre el equipo de cirugía torácica, anestesiología y enfermería es clave para manejar con éxito la complejidad de la técnica».

Resultados clínicos: dolor, complicaciones y supervivencia en comparación con cirugías abiertas o VATS tradicionales

Las cirugías mediante técnica uniportal tienen tasas de supervivencia similares a las VATS tradicionales y la cirugía abierta para el cáncer de pulmón. Sin embargo, los pacientes operados con este método experimentan menos dolor postoperatorio, gracias a la reducción de la agresión sobre los tejidos torácicos.

Esa disminución del dolor reduce la necesidad de analgésicos y evita los efectos secundarios asociados a tratamientos más intensos. De igual modo, la técnica también presenta menor riesgo de sangrado e infección, lo que permite una estancia hospitalaria más corta, en comparación con una cirugía abierta, y favorece una reincorporación más temprana a la actividad habitual.

Según el doctor Martínez Baños, la principal diferencia radica en el mejor control del dolor y la recuperación más rápida tras la intervención.

Solicita más información acerca de cirugía torácica mínimamente invasiva

Evidencia científica y mejora de resultados a largo plazo al utilizar uniportal VATS

Diversos estudios respaldan el uso de técnicas mínimamente invasivas en cirugía torácica, mostrando beneficios en la recuperación y en la calidad de vida del paciente.

La técnica Uniportal VATS se asocia a menos complicaciones postoperatorias y a mejores resultados funcionales cuando se compara con la cirugía abierta tradicional. Algunos trabajos sugieren mejoras en la supervivencia y en la supervivencia libre de enfermedad en determinados casos de cáncer de pulmón tratados con abordajes mínimamente invasivos.

Aunque se necesita más investigación, la tendencia general indica que estas técnicas ofrecen ventajas consistentes en el seguimiento a largo plazo. El doctor Jesús Martínez Baños recuerda que la evidencia disponible demuestra una reducción clara de complicaciones y una recuperación más cómoda para los pacientes.

Todo ello hace que la cirugía mínimamente invasiva se consolide como un estándar en centros especializados que cuentan con equipos experimentados como el Hospital Quirónsalud Murcia.

El futuro de la cirugía torácica mínimamente invasiva

El futuro de la cirugía torácica avanza hacia una mayor integración de la robótica, que permitirá intervenciones aún más precisas y menos invasivas.

La inteligencia artificial tendrá un papel creciente en la planificación preoperatoria, ayudando a analizar imágenes y optimizar cada decisión quirúrgica. También se espera que la IA aporte soporte durante la cirugía, ofreciendo información en tiempo real que facilite procedimientos más seguros.

En el ámbito asistencial, estas tecnologías permitirán personalizar mejor los tratamientos y anticipar posibles complicaciones tras la intervención.

El doctor Jesús Martínez Baños destaca que deben «potenciarse los programas de detección precoz de cáncer de pulmón para identificar antes a los pacientes candidatos a cirugía».

Sin duda, la coordinación entre estas herramientas y las técnicas mínimamente invasivas permitirá resultados más predecibles y una recuperación aún más rápida.

Qué diferencia a los centros que dominan la técnica Uniportal VATS

Los centros que dominan la técnica Uniportal VATS, como el Hospital Quirónsalud Murcia, ofrecen a los pacientes la posibilidad de recibir el abordaje torácico menos invasivo disponible en la actualidad.

Este dominio permite intervenciones más precisas, con menos dolor y con una recuperación más rápida respecto a técnicas tradicionales. Además, estos equipos cuentan con profesionales altamente entrenados, capaces de manejar la complejidad técnica que exige trabajar a través de una única incisión.

La experiencia acumulada mejora la seguridad del procedimiento y reduce el riesgo de complicaciones durante la intervención.

Por ello, los centros con experiencia consolidada pueden ofrecer tratamientos más avanzados y una atención más centrada en el bienestar del paciente.

Hospital Quirónsalud Murcia: la técnica Uniportal VATS como nuevo estándar en cirugía torácica avanzada

La técnica uniportal VATS representa hoy la opción menos invasiva y más avanzada dentro de la cirugía torácica. Su capacidad para reducir el dolor, acortar la estancia hospitalaria y mejorar la recuperación ha convertido este abordaje en un estándar de referencia para múltiples patologías, desde el cáncer de pulmón hasta la patología pleural o los tumores mediastínicos.

En el Hospital Quirónsalud Murcia, la experiencia del equipo y la incorporación de tecnología avanzada garantizan procedimientos eficaces y con mejores resultados clínicos.

Según el doctor Jesús Martínez Baños, este abordaje representa la opción más completa para quienes necesitan una cirugía torácica moderna y orientada al bienestar del paciente.