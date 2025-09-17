Rápida, segura y casi sin cicatrices: así es la cirugía de vesícula biliar en Quirónsalud Murcia La colecistectomía laparoscópica permite intervenciones precisas y menos dolorosas, reduciendo el riesgo de complicaciones y acelerando la recuperación

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:43 | Actualizado 12:53h. Compartir

La colecistectomía laparoscópica se ha consolidado como una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes en España. La enfermedad biliar representa hasta un 30 % de las urgencias quirúrgicas de esta especialidad.

Según datos recientes, desde la crisis sanitaria de 2020 con el COVID se realizan aproximadamente 60.000 colecistectomías anuales en España. La mayoría de estas intervenciones responden a la colelitiasis, es decir, la presencia de cálculos en la vesícula biliar.

Esta patología afecta sobre todo a adultos de entre 40 y 60 años. Y si no se trata de manera adecuada, puede causar complicaciones graves, como colecistitis aguda, pancreatitis, colangitis, cáncer de vesícula u otras infecciones abdominales.

Durante años, la cirugía abierta fue la única opción disponible para tratar estos problemas. Aun así, implicaba riesgos como incisiones grandes, un postoperatorio doloroso y un tiempo de recuperación prolongado.

Sin embargo, la introducción de la técnica laparoscópica mediante instrumental microquirúrgico ha revolucionado el tratamiento de esta patología. Es un abordaje que ofrece claras ventajas: menor dolor, cicatrices mínimas y una recuperación más rápida.

Para conocer cómo esta técnica mejora la experiencia del paciente, hemos hablado con el doctor Felipe Alconchel. Es especialista en cirugía general y digestiva en el Hospital Quirónsalud Murcia y nos ha explicado cómo es el procedimiento y cuáles son sus beneficios.

¿Qué es la vesícula biliar y cuál es su función?

La vesícula biliar es un pequeño órgano ubicado debajo del hígado, cuya función principal es almacenar la bilis, la cual favorece la digestión de las grasas. Cuando comemos alimentos especialmente grasos, la vesícula libera bilis hacia el duodeno (intestino delgado) para ayudar en el proceso digestivo.

Sin embargo, es posible que surjan problemas con la vesícula cuando se desarrollan cálculos biliares (piedras o litiasis en la vesícula).

Y entonces, ¿qué podemos hacer?

Estos cálculos en ocasiones bloquean el flujo normal de bilis y provocan dolor abdominal intenso en la parte superior derecha del abdomen, un cuadro que llamamos cólico biliar o cólico hepático. Además, pueden desencadenar problemas como digestiones pesadas, náuseas, vómitos y colecistitis (infección de la vesícula). Cuando esas litiasis se «escapan» de la vesícula biliar pueden ocasionar problemas aún más graves como la pancreatitis aguda, coledocolitiasis, colangitis o incluso fístulas con el intestino y obstrucción intestinal.

Si los síntomas son recurrentes o existe riesgo de complicaciones, la mejor solución es la extracción de la vesícula.

Hay una serie de síntomas que son comunes en los problemas en la vesícula:

- Dolor abdominal en la parte superior derecha del abdomen.

- Digestiones difíciles, especialmente tras comer alimentos grasos.

- Náuseas, vómitos y sensación de indigestión.

- Fiebre en casos de infección (colecistitis o colangitis).

Reconocer estos síntomas a tiempo es crucial para evitar complicaciones graves que requieran intervención quirúrgica.

¿En qué consiste la cirugía laparoscópica de vesícula?

La colecistectomía laparoscópica es una cirugía mínimamente invasiva que se realiza mediante tres o cuatro pequeñas incisiones en el abdomen. A través de una de ellas, se introduce una cámara laparoscópica que permite al cirujano ver el interior con gran precisión.

Esta intervención tiene una duración que varía según la complejidad del caso, pero, de forma general, la colecistectomía laparoscópica suele durar entre 30 y 90 minutos. En este tiempo, y usando herramientas quirúrgicas especializadas, se puede extraer la vesícula biliar de forma segura y eficaz.

Todo el procedimiento se lleva a cabo bajo anestesia general, lo que permite que el paciente esté completamente dormido y relajado durante la intervención.

¿Qué ventajas ofrece la cirugía laparoscópica frente a la cirugía abierta tradicional?

La laparoscopia tiene múltiples ventajas frente a la cirugía abierta:

- Recuperación más rápida

- Menor dolor postoperatorio

- Cicatrices más pequeñas, prácticamente invisibles

- Menor riesgo de infecciones

Además, el Hospital Quirónsalud Murcia es el único centro de la Región en el que se realiza la cirugía con mininstrumentos con beneficios fundamentalmente estéticos al ser las incisiones de 3 mm.

Pero lo mejor de todo es que la mayoría de los pacientes pueden retomar su vida normal en pocos días. En cambio, con la cirugía abierta la recuperación puede alargarse varias semanas.

Asimismo, como explica el doctor Felipe Alconchel «la laparoscopia permite una visión precisa del área, lo que reduce el riesgo de complicaciones como sangrados o lesiones en la vía biliar y las estructuras vasculares del hígado».

¿Qué riesgos o complicaciones pueden surgir?

Aunque la cirugía laparoscópica es generalmente segura, existen riesgos que son muy poco frecuentes. Los principales son:

- Sangrados

- Infecciones

- Lesiones en la vía biliar

Estas complicaciones no solo agravan la situación clínica, sino que también prolongan el tiempo de recuperación y requieren procedimientos quirúrgicos más complejos.

Sin embargo, gracias a la visión ampliada y precisa que proporciona la laparoscopia, la tasa de complicaciones es muy baja. Y, en centros con experiencia como el Hospital Quirónsalud Murcia, la seguridad es muy alta.

¿Cómo es la recuperación después de la intervención?

La mayoría de los pacientes reciben el alta el mismo día de la intervención o al siguiente. Una vez en casa, durante los primeros días, se recomienda evitar esfuerzos intensos.

En cuanto a la alimentación, la dieta debe ser baja en grasas y ligera, sobre todo al principio, para facilitar la adaptación del cuerpo a la ausencia de vesícula biliar. Aún así la mayoría de pacientes acaban comiendo de todo como antes de operarse de la colecistectomía.

La recuperación total se completa en 1 o 2 semanas y la mayoría de los pacientes pueden volver a sus actividades diarias sin complicaciones.

¿Hay consecuencias a largo plazo tras quitar la vesícula?

La gran mayoría de los pacientes no experimenta problemas a largo plazo después de la extirpación de la vesícula. Tras la intervención, el hígado sigue produciendo bilis, que se libera directamente en el intestino para ayudar en la digestión.

El proceso digestivo se adapta sin dificultades a esta nueva condición. Aun así, se recomienda mantener hábitos de alimentación equilibrados para evitar complicaciones digestivas.

¿Qué avances se han incorporado en esta técnica?

En los últimos años, la laparoscopia ha evolucionado considerablemente. Hoy en día, se han incorporado cámaras de alta definición (4K, verde de indocianina), instrumentos más precisos y, en algunos centros, incluso cirugía asistida por robot (DaVinci).

Lo que a primera vista podría parecer algo futurista y lejano, es una realidad que «nos permite trabajar con mayor precisión en los quirófanos», según el doctor Alconchel.

Además, todos estos avances se traducen en intervenciones más seguras, menos invasivas y con mejores resultados para los pacientes.

Hospital Quirónsalud Murcia: cirugía de vesícula laparoscópica innovadora y menos invasiva

La colecistectomía laparoscópica con instrumental microquirúrgico ha cambiado la forma de tratar los problemas de vesícula. Es más precisa, menos invasiva y permite una recuperación mucho más rápida que la cirugía abierta.

El Dr. Felipe Alconchel, especialista del servicio de Digestivo de Quirónsalud Murcia, destaca que esta técnica mejora los resultados clínicos y también hace más cómoda la experiencia para el paciente, con menos dolor y cicatrices. En el hospital, la laparoscopia de última generación es el estándar, asegurando alta calidad y satisfacción para pacientes y médicos.

Con los avances tecnológicos, como la cirugía asistida por robot y las cámaras de alta definición, el procedimiento se ha vuelto aún más seguro. Por eso, en Quirónsalud Murcia, la cirugía laparoscópica de vesícula es la opción más efectiva y enfocada en el bienestar del paciente.