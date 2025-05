Más allá del diagnóstico: así se combate la fibromialgia en la Unidad del Dolor de Quirónsalud Murcia Nuevas terapias y enfoques individualizados permiten a muchos pacientes recuperar autonomía y funcionalidad pese a no existir una cura definitiva

La fibromialgia afecta aproximadamente a entre el 2 y el 4 % de la población mundial, según un artículo publicado en Frontiers in Medicine en 2023. Esta afección crónica se manifiesta con dolor generalizado, fatiga persistente y trastornos del sueño, entre otros síntomas.

En España, se calcula que afecta a más de un millón de personas, de las cuales entre un 80 y un 90 % de los casos son mujeres.

Sin embargo, a pesar de su impacto, sigue siendo una enfermedad mal entendida y, en ocasiones, infradiagnosticada. Por eso, hemos acudido al doctor Vicente Roqués, jefe de la Unidad del Dolor del Hospital Quirónsalud Murcia, para que nos cuente un nuevo enfoque con el que mejorar el día a día de quienes conviven con esta dolencia.

¿Qué es la fibromialgia y cómo se diagnostica?

La fibromialgia es un síndrome de dolor musculoesquelético generalizado de origen no inflamatorio. Generalmente, se acompaña de otros síntomas como fatiga, trastornos del sueño, alteraciones cognitivas y sensibilidad al tacto.

Para su diagnóstico, los profesionales no disponen de pruebas de laboratorio específicas que lo confirmen. Por tanto, emplean una valoración clínica basada en una evaluación detallada de los síntomas y en la exclusión de otras enfermedades.

Entre los criterios para diagnosticar la fibromialgia, el doctor Roqués indica que «utilizamos los criterios del ACR (American College of Rheumatology). Valoran la extensión del dolor en distintas zonas del cuerpo y la intensidad de síntomas como la fatiga, el sueño no reparador o la dificultad para concentrarse. Ya no se usan los puntos gatillo como criterio diagnóstico obligatorio, como se hacía anteriormente».

¿Por qué se produce la fibromialgia?

En palabras del propio doctor Roqués «no hay una causa única. Se cree que es el resultado de una alteración en la forma en que el sistema nervioso central procesa el dolor. A esto se le conoce como una amplificación del dolor y esta disfunción puede estar relacionada con factores genéticos, ambientales, emocionales o físicos».

¿Cómo influyen la genética, las hormonas y los factores emocionales o ambientales en la fibromialgia?

Ante una pregunta tan habitual entre los pacientes y los familiares de quienes tienen este síndrome, el doctor afirma que «hay una base genética clara, ya que es más común entre familiares de pacientes con fibromialgia».

Además, también influyen factores hormonales, por lo que es más frecuente en mujeres, sobre todo entre los 30 y los 50 años. Por otro lado, los factores emocionales, como el estrés crónico o antecedentes de trauma, son elementos que pueden influir. Incluso infecciones o cirugías pueden actuar como desencadenantes de este síndrome.

¿Existe una relación entre la fibromialgia y otras enfermedades como la depresión, la ansiedad o el síndrome de fatiga crónica?

«Sí, es muy común que la fibromialgia coexista con trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad», nos comenta el doctor Roqués. Sin embargo, es necesario enfatizar que «no es una enfermedad psicológica».

La relación entre la fibromialgia y enfermedades como la ansiedad o la depresión se justifica en que el dolor crónico acaba afectando a los pacientes a nivel emocional. Y, a su vez, la ansiedad puede aumentar la percepción del dolor.

De igual modo, se relaciona con el síndrome de fatiga crónica, ya que comparte síntomas y mecanismos.

¿Qué diferencia a la fibromialgia de otras enfermedades reumatológicas o neurológicas?

A pesar de su similitud con otras patologías, hay ciertos elementos que diferencian claramente la fibromialgia. Principalmente, destacan la ausencia de signos inflamatorios o lesiones estructurales objetivables en pruebas como análisis, radiografías o resonancias.

«En la fibromialgia el dolor existe, pero no hay daño visible en músculos, articulaciones o nervios. Además, su patrón de síntomas es muy característico», indica el doctor.

¿Cuál es la evolución de la fibromialgia en el tiempo?

La característica principal de este síndrome es el dolor crónico generalizado, algo que suele empeorar con el esfuerzo, el estrés o la falta de sueño. A él hay que sumar otros síntomas también habituales entre quienes lo padecen tales como:

- Cansancio extremo.

- Trastornos del sueño.

- Síndrome de niebla mental, que se manifiesta en forma de fallos de memoria y atención.

- Síntomas digestivos.

No obstante, la evolución de cada persona es diferente, aunque con un abordaje adecuado muchas consiguen mejorar su calidad de vida.

El papel de la Unidad del Dolor en Quirónsalud Murcia en la lucha diaria contra la fibromialgia

Pese a que no hay un tratamiento curativo, en la unidad del dolor de Quirónsalud Murcia saben que un enfoque multidisciplinar es clave. Entre sus estrategias para mejorar la sintomatología realizan una combinación de educación del paciente, ejercicio físico adaptado, terapia cognitivo-conductual y, en algunos casos, medicamentos.

El objetivo de la unidad del dolor es mejorar de forma significativa la calidad de vida de quienes sufren fibromialgia. Y algunas de las herramientas que utilizan son:

- Bloqueos nerviosos o infiltraciones específicas, aunque su eficacia en fibromialgia generalizada es limitada.

- Neuromodulación no invasiva. En este caso se realiza una estimulación transcraneal o estimulación eléctrica nerviosa transcutánea (TENS).

- Optimización de tratamientos farmacológicos. Esto se logra con un estudio farmacológico que consiste en revisar y ajustar la medicación que modula el dolor, como gabapentinoides o antidepresivos.

- Psicoterapia especializada en dolor crónico. Es de gran utilidad para romper el círculo de dolor–estrés–más dolor.

- Programas de educación para el manejo del dolor. Empoderan al paciente y le hacen entender y gestionar su enfermedad.

Un abordaje terapéutico de esta magnitud hace que el tratamiento para la fibromialgia no se centre solo en la medicación. Y, gracias a ello, cada vez son más las personas que consiguen disminuir el dolor, mejorar su funcionalidad y recuperar su autonomía.

¿Es posible tener una vida normal si padeces fibromialgia?

El doctor Roqués, jefe de la Unidad del Dolor del Hospital Quirónsalud Murcia, no tiene dudas al respecto: «Sí. No obstante, precisa de un enfoque adecuado y del compromiso del paciente para alcanzar una vida bastante funcional. No siempre será igual que antes de la enfermedad, pero con ajustes, muchas personas logran una buena calidad de vida».

Nuevos avances y líneas de investigación para frenar la fibromialgia

De un tiempo a esta parte, se ha avanzado mucho en el conocimiento de los mecanismos del dolor. Esto es lo que ha llevado a los profesionales de la salud a encontrar mejores enfoques terapéuticos.

En la actualidad, las líneas de investigación se están centrando en los biomarcadores y otras técnicas como la estimulación magnética transcraneal, aún en fase experimental.

Mejora la vida con fibromialgia en Quirónsalud Murcia

La fibromialgia no se ve, pero se sufre. Es uno de los síndromes más complejos dentro del dolor crónico y su tratamiento requiere de un abordaje multidisciplinar, integral y actualizado.

Los profesionales de la Unidad del Dolor en Quirónsalud Murcia, liderados por el doctor Vicente Roqués como jefe del departamento, ponen al alcance de sus pacientes herramientas eficaces con las que aliviar sus síntomas, mejorar la funcionalidad y recuperar su calidad de vida.

Si convives con el síndrome de la fibromialgia y sus síntomas, tienes en el equipo del Hospital Quirónsalud Murcia una puerta a la esperanza para vivir sin dolor.

