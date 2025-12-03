La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

3,7 millones de personas mueren al año en todo el mundo por problemas relacionados con la obesidad Archivo

La OMS insta a democratizar los 'fármacos milagro' para adelgazar

Incluye al Ozempic y otros medicamentos contra la obesidad en su lista de esenciales y aboga por hacerlos «más accesibles»

Yolanda Veiga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:21

Comenta

La química macedonia Svetlana Mojsov, descubridora de la hormona GLP-1 que ha propiciado la revolución de los fármacos adelgazantes, advertía en una entrevista con ... este periódico hace cuatro meses que las inyecciones del famoso Ozempic y sus 'hermanos' «no son para gente que quiere bajar diez kilos, sino para quienes pesan doscientos». Pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 'rebajado' esa cifra a la mitad y menos al incluir este grupo de fármacos en su Lista de Medicamentos Esenciales, que desde este lunes asciende a 523.

