La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona de riesgo se vacuna contra la gripe y el covid en Euskadi, el pasado 7 de octubre EP

Investigadores españoles diseñan una vacuna contra el covid que logra la inmunización total

Se administraría por la nariz, se puede adaptar en tres meses a nuevas variantes del virus y es más eficaz en personas mayores

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:01

Un equipo de investigadores españoles ha diseñado una vacuna de nueva generación contra la covid-19 que entre sus principales virtudes logra la inmunización total ... del paciente contra la infección por este coronavirus, ya que bloquea por completo al SARS-CoV-2 desde su llegada al cuerpo, con lo que impide que se replique y propague por el organismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  2. 2 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  3. 3

    Hieren en Cartagena a un joven con un arma blanca y la emprenden a golpes con el agresor
  4. 4

    La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca
  5. 5 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  6. 6 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  7. 7 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  8. 8

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora
  9. 9

    Un tiroteo deja un herido por un presunto ajuste de cuentas en Molina de Segura
  10. 10 Dos detenidos por realizar doce disparos contra tres personas en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Investigadores españoles diseñan una vacuna contra el covid que logra la inmunización total

Investigadores españoles diseñan una vacuna contra el covid que logra la inmunización total