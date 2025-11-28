Los expertos alertan del aumento de los trastornos alimentarios entre niños

Los trastornos de conducta alimentaria entre los jóvenes españoles no han dejado de subir en los últimos años, especialmente desde el 'shock' emocional que supuso ... la pandemia, pero ahora los expertos alertan de que no solo hay más casos, y en su mayoría de más gravedad, sino que, además, se registran cada vez a una menor edad, con un elevado número entre niños y preadolescentes. En vísperas del día internacional de lucha contra esta clase de trastornos (este domingo), los especialistas hacen un llamamiento a responsables sanitarios y familias para reforzar la prevención y la detección precoz, porque una intervención temprana es clave para evitar el agravamiento y la cronificación del problema.

Los últimos estudios sobre estas patologías, entre las que sobresalen la anorexia y la bulimia, indican que casi uno de cada cinco adolescentes está en riesgo de caer en los trastornos psicológicos que les llevan a obsesionarse con su peso y a distorsionar la percepción de su aspecto físico, lo que les coloca incluso en situaciones de riesgo vital. El porcentaje de población en peligro entre las chicas, el 21,9%, prácticamente duplica el de los varones de su misma edad.

El aumento de los casos entre los adolescentes españoles es una realidad certificada, pero los datos que aporta el trabajo diario de médicos y psicólogos empieza a desvelar otra tendencia, la que apunta a que se han disparado los diagnósticos en menores de doce años. Los datos del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid, centro de referencia nacional y pionero en la atención de estas patologías, dejan pocas dudas. Las hospitalizaciones de menores de 12 años con trastornos de conducta alimentaria han aumentado un 22% en un año, con tendencia al alza en los últimos meses. Estos ingresos ya suponen entre la quinta y la cuarta parte de todo los chicos tratados por este abanico de enfermedades.

Rosa Martínez, psiquiatra y directora clínica del Hospital de Día Retiro, perteneciente a la asociación Ginso, confirmó que la nueva tendencia coincide con lo que ve en la práctica clínica. «Estamos atendiendo a jóvenes que llegan con un sufrimiento emocional enorme y con alteraciones físicas que comprometen su salud. Lo más preocupante es que la edad de inicio se está adelantando: no es raro ver casos graves antes de los 12 años. La detección temprana marca la diferencia entre una recuperación sostenible y la cronificación».

Detrás de esta tendencia está la influencia negativa de las redes sociales, que promueven cuerpos irreales y dietas extremas

Los trastornos alimentarios son patologías graves, que pueden provocar desnutrición, alteraciones cardiovasculares, desequilibrios hormonales, pérdida de masa ósea y un impacto psicológico severo, incluyendo ansiedad, depresión, aislamiento social y riesgo de suicidio. Son uno de los trastornos de salud mental con mayor mortalidad.

Martínez denuncia el creciente papel de las redes sociales como factor de riesgo. La comparación constante, los filtros que distorsionan la imagen y los contenidos que promueven dietas extremas o ideales corporales irreales, cree, aumentan la vulnerabilidad de los adolescentes.

«La presencia continua de mensajes centrados en el cuerpo y la delgadez tiene un efecto directo en la autoestima de los menores. Detectamos que muchos jóvenes comienzan con conductas aparentemente 'normales' —dietas, retos, búsqueda de cuerpos imposibles— que desembocan en patrones muy peligrosos», subraya la experta.

Un estudio de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria dado a conocer ayer, que analiza los hábitos de ocio audiovisual de 2.576 menores de entre 3 y 12 años, indica que a partir de los 9 años se multiplica su presencia en redes sociales. La mitad de los niños de 9 a 12 años ya usa TikTok y un 17,5% utiliza Instagram.