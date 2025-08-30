Despídete de los granos: una dermatóloga revela los productos clave para eliminar el acné en casa La profesional advierte del riesgo de aplicar remedios caseros en la piel

La aparición de granos y brotes de acné en la piel puede estar causada por múltiples factores. No siempre la edad o los cambios hormonales se encuentran detrás de estas indeseables protuberancias. El estrés y la mala alimentación también pueden ser los desencadenantes, especialmente si se mantienen durante un largo periodo de tiempo. Además, los errores en la rutina de limpieza facial juegan un papel clave, ya que irritan el cutis y favorecen la obstrucción de los poros.

Las opciones para tratar este trastorno dermatológico varían en función de la gravedad del problema y el presupuesto. Para quienes buscan soluciones más económicas, existen tratamientos tópicos como cremas y geles. Entre los procedimientos más avanzados y costosos se encuentran las terapias con láser o los peelings químicos. Eso sí, no hay que relacionar la efectividad con su precio. Para que funcione, hay que conocer exactamente la necesidad de cada persona. Por ello, siempre se recomienda acudir a un especialista.

Productos clave para acabar con los granos

Una de las principales incógnitas cuando aparece este pequeño bulto rojo en la cara es cómo deshacerse de él en tiempo récord. Hay quien opta por recurrir a trucos como la pasta de dientes, pero hay que tener cuidado porque algunos de los métodos que circulan por internet pueden agravar la situación. La doctora Leire Barrutia, muy conocida en redes sociales (@dermisphere) por sus vídeos sobre dermatología, ha explicado qué hacer en estos casos.

«Es importante aplicar principios activos antiinflamatorios», señala. Si se busca uno sin receta médica, aconseja el ácido azelaico y la niacinamida: «Un truco interesante puede ser aplicar un sérum con niacinamida a una concentración alta y después encima un pegote de una crema con azelaico al 15 o 20%». Esto se puede hacer por la mañana y, cuando se haya absorbido ese ácido, indica que hay que aplicar un buen protector solar. «Esto va a ser indispensable para que en esa zona inflamada no se produzca una hiperpigmentación postinflamatoria», expresa.

Por la noche, la dermatóloga aconseja aplicar productos que contengan ácido salicílico y retinoides para que ayuden también a bajar la inflamación. De este modo, el poro se desobstruye y se trata la marca que pueda quedar en la zona. No obstante, es preferible consultar con un profesional el procedimiento a seguir en cada caso.

Qué no hacer

La doctora insiste en que es fundamental no manipular la lesión. Explotar el grano o aplicar remedios caseros puede parecer una solución rápida, pero en realidad puede empeorar el problema. «Puede irritar mucho la piel, aumentar la inflamación en la dermis y contribuir a que quede más marca», advierte. Por eso, es conveniente tener paciencia, realizar una rutina con productos seguros y, ante cualquier duda, preguntar a un especialista.

