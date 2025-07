Alerta sanitaria: retiran del mercado este colirio muy utilizado para la alergia.

María Ramírez Lunes, 7 de julio 2025, 17:32 Comenta Compartir

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada inmediata de un medicamento de uso oftálmico muy utilizado para tratar los síntomas oculares de la conjuntivitis alérgica estacional. La alerta se ha emitido debido a que no puede garantizarse su esterilidad por problemas de contaminación microbiológica en la planta de fabricación.

El colirio afectado es Bentifen 0,25mg/ml, que viene en un frasco de 5 mililitros. De acuerdo a la información emitida, tan solo hay un lote que se ha visto comprometido y está sujeto a la retirada: el número 4V64, con fecha de caducidad del 30 de septiembre de 2026. El resto de lotes no presentan incidencias y pueden seguir utilizándose con normalidad. Esta solución está fabricada por el laboratorio Excelvision, con sede en la ciudad francesa de Annonay y comercializado por los Laboratoires Thea, también con sede en Francia. No obstante, tiene representación local en Barcelona.

La Aemps ha clasificado el defecto del medicamento de clase 1. Como explica Facua, «los defectos de calidad de los medicamentos se clasifican en tres clases (1, 2 y 3) siendo la clase 1 la que se corresponde con un posible riesgo más elevado y la clase 3 la de un menor riesgo». A pesar de que el defecto de calidad no supone un riesgo vital para la vida, se solicita a las comunidades autónomas que no se venda y se recomienda a los pacientes que no lo utilicen.

¿Qué es Bentifen?

El prospecto de estas gotas para los ojos explica que contiene el principio activo ketotifeno, que es una sustancia antialérgica. El médico lo suele recomendar cuando el paciente presenta síntomas como picor, enrojecimiento o lagrimeo debido a una alergia estacional. En caso de que se experimente cualquier reacción adversa o sensación inusual tras su aplicación, se debe consultar inmediatamente con un profesional.