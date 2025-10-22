La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fran Justo, en un entrenamiento con el Mirandés. Avelino Gómez

La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad

La operación, a tres bandas, beneficiaría al club burgalés, al grana y también al técnico, que regresaría a Segunda

José Otón

José Otón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:49

Comenta

Ahora mismo parece una combinación imposible, pero Joseba Etxeberria podría dejar el banquillo grana para dar el salto a Segunda. Una operación a tres bandas que beneficiaría a todas las partes: al Mirandés, que busca un técnico en el mercado, ya que Fran Justo no consigue enderezar el rumbo del equipo burgalés, al Real Murcia, que no ha arrancado bien con el técnico vasco y se podría ahorra un hipotético despido, y también al propio entrenador, que volvería a Segunda, su hábitat hasta ahora, y no se quedaría sin trabajo este curso en caso de ser destituido. Y es que de producirse esta última situación, Etxeberria se quedaría sin entrenar el resto del año, mientras que legalmente sí se puede producir un traspaso del entrenador entre equipos.

Cabe recordar que Etxeberria fue el técnico del Mirandés hasta finales de la temporada 2022-2023, pero salió de Anduva tras terminar su contrato y después de año y medio en el cargo. El pasado verano, tras la marcha de Alessio Lisci a Osasuna, volvió a sonar con fuerza, entre otros técnicos como Jorge Cuesta, del Bergantiños, o Fernando Estévez, ex del Eldense, aunque finalmente no volvió a Miranda de Ebro, ya que se había comprometido con Goiria.

Paco Jémez, cesado

Ganó en Murcia por 0-2 y con un futbolista menos durante noventa minutos, pero Paco Jémez fue cesado como técnico del Ibiza debido a sus desavenencias con Amadeo Salvo, dueño del equipo balear. Y también por la polémica levantada por no entrenar el viernes previo al duelo. Su relevo será Miguel Álvarez, ex del Villarreal B. El Eldense también destituyó a Javi Cabello al que relevará Claudio Barragán.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  2. 2

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  3. 3

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  4. 4

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  5. 5

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  6. 6

    Inversores estudian abrir en Cartagena un hotel de lujo en la Casa Maestre y el antiguo Banco Hispano
  7. 7 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  8. 8 El agua potable vuelve a San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares diez días después
  9. 9

    Cuenta atrás para el desmantelamiento de la dársena de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor
  10. 10 Comidas y desayunos gratis en la Universidad de Murcia: así puedes pedir la nueva ayuda para el curso 2025-2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad

La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad