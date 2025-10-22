La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad La operación, a tres bandas, beneficiaría al club burgalés, al grana y también al técnico, que regresaría a Segunda

Ahora mismo parece una combinación imposible, pero Joseba Etxeberria podría dejar el banquillo grana para dar el salto a Segunda. Una operación a tres bandas que beneficiaría a todas las partes: al Mirandés, que busca un técnico en el mercado, ya que Fran Justo no consigue enderezar el rumbo del equipo burgalés, al Real Murcia, que no ha arrancado bien con el técnico vasco y se podría ahorra un hipotético despido, y también al propio entrenador, que volvería a Segunda, su hábitat hasta ahora, y no se quedaría sin trabajo este curso en caso de ser destituido. Y es que de producirse esta última situación, Etxeberria se quedaría sin entrenar el resto del año, mientras que legalmente sí se puede producir un traspaso del entrenador entre equipos.

Cabe recordar que Etxeberria fue el técnico del Mirandés hasta finales de la temporada 2022-2023, pero salió de Anduva tras terminar su contrato y después de año y medio en el cargo. El pasado verano, tras la marcha de Alessio Lisci a Osasuna, volvió a sonar con fuerza, entre otros técnicos como Jorge Cuesta, del Bergantiños, o Fernando Estévez, ex del Eldense, aunque finalmente no volvió a Miranda de Ebro, ya que se había comprometido con Goiria.

Paco Jémez, cesado

Ganó en Murcia por 0-2 y con un futbolista menos durante noventa minutos, pero Paco Jémez fue cesado como técnico del Ibiza debido a sus desavenencias con Amadeo Salvo, dueño del equipo balear. Y también por la polémica levantada por no entrenar el viernes previo al duelo. Su relevo será Miguel Álvarez, ex del Villarreal B. El Eldense también destituyó a Javi Cabello al que relevará Claudio Barragán.

