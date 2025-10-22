La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mario Simón, Gustavo Munúa, Fran Fernández y Joseba Etxeberria. LV

Menos puntos, pero más crédito

Simón, Munúa y Fran Fernández arrancaron mejor que Etxeberria su etapa en el Murcia, pero su confianza para la grada y la directiva siempre fue escasa

José Otón

José Otón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:08

Comenta

Los números en el fútbol no lo son todo, pero sí dejan al descubierto las carencias o virtudes de un equipo y de un ... entrenador. Y con los números de esta campaña, y en comparación con ejercicios anteriores, Joseba Etxeberria se puede sentir muy afortunado. Sobre todo porque todos sus antecesores, los que arrancaron el ejercicio 2022-23, 2023-24 y 2024-25 no estuvieron tan protegidos como él a pesar de que arrancaron con el Real Murcia en Primera Federación de una manera más solvente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  2. 2

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  3. 3

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  4. 4

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  5. 5

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  6. 6

    Inversores estudian abrir en Cartagena un hotel de lujo en la Casa Maestre y el antiguo Banco Hispano
  7. 7 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  8. 8 El agua potable vuelve a San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares diez días después
  9. 9

    Cuenta atrás para el desmantelamiento de la dársena de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor
  10. 10 Comidas y desayunos gratis en la Universidad de Murcia: así puedes pedir la nueva ayuda para el curso 2025-2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Menos puntos, pero más crédito

Menos puntos, pero más crédito