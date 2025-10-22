Menos puntos, pero más crédito

Los números en el fútbol no lo son todo, pero sí dejan al descubierto las carencias o virtudes de un equipo y de un ... entrenador. Y con los números de esta campaña, y en comparación con ejercicios anteriores, Joseba Etxeberria se puede sentir muy afortunado. Sobre todo porque todos sus antecesores, los que arrancaron el ejercicio 2022-23, 2023-24 y 2024-25 no estuvieron tan protegidos como él a pesar de que arrancaron con el Real Murcia en Primera Federación de una manera más solvente.

Que se lo digan a Fran Fernández, que la pasada campaña nunca fue reconocido pese a que su equipo estuvo casi todo el año en puestos de 'playoff'. De hecho, a estas alturas de competición hace justo un año, los granas eran líderes con 15 puntos de 24 posibles tras lograr cinco victorias en las ocho primeras jornadas. Eso sí, las tres derrotas cosechadas generaron dudas en la afición, y también su juego efectivo.

Mario Simón 12 de 24 puntos sumaba el conjunto de Simón en el arranque de la primera campaña grana en Primera Federación. El técnico albaceteño siempre estuvo en entredicho pese a su ascenso y sumar tres victorias y dos empates de inicio. Gustavo Munúa 11 puntos había cosechado el equipo grana dirigido por el uruguayo tras sumar tres victorias y dos empates. Su crédito fue siempre limitado ya que fue cesado en la jornada 11 cuando su equipo se encontraba a dos puntos del 'playoff' y a 11 del liderato. Fran Fernández 15 puntos tenía el Real Murcia de Fran Fernández la pasada campaña a estas alturas. Su equipo había logrado cinco victorias y también había cosechado tres derrotas, pero su juego no enamoraba a su afición. Siempre estuvo cuestionado. Joseba Etxeberria 6 puntos de 24 ha sumado el vasco, que ha conseguido solo un triunfo en ocho partidos. El equipo grana no logró ni sacar un empate ante el Ibiza el pasado domingo en un duelo en el que los de Jémez jugaron con uno menos noventa minutos.

Aunque el técnico almeriense, que ya estaba en la agenda de la familia Moreno tiempo atrás, fue firmado con el beneplácito de Asier Goiria tras un encuentro entre ambos en el parador de Puerto Lumbreras, nunca tuvo una gran relación con la secretaría técnica grana. La eliminación ante el Nàstic en el 'playoff' pese a que el Real Murcia acabó la liga segundo y contaba con la ventaja de campo, terminó de condenar a Fran Fernández, que fue cesado por el club grana pese a tener un año más de contrato.

El técnico vasco cuenta con la protección de Asier Goiria, un contrato alto y una larga carrera como jugador profesional

Mario Simón, entrenador que sacó al Real Murcia de la Segunda Federación al primer intento y que pese a ser un recién ascendido pasó buena parte de la campaña 2022-23 en puestos de 'playoff', tampoco contó siempre con el cariño de la directiva grana y el reconocimiento de los aficionados murcianistas. De hecho, en el curso 2021-22 estuvo cuestionado en diversas ocasiones, aunque la protección del entonces director deportivo Manolo Molina evitó su cese. Un año después también estuvo en la cuerda floja en varias ocasiones, aunque con un presupuesto menor al de los siguientes años, y a pesar de tener al equipo grana cerca del 'playoff' hasta casi el final. De hecho, solo logró una victoria en los siete últimos partidos y acabó la liga sexto, a cuatro del quinto puesto, aunque desde meses atrás y ya con Felipe Moreno al mando del club, el albaceteño parecía sentenciado si no había ascenso.

La única destitución

En los tres años y medio del Real Murcia en Primera Federación, el único entrenador que ha sido destituido a mitad de temporada fue Gustavo Munúa pese a que, en comparación, tenía más puntos de los que tiene ahora mismo Joseba Etxeberria. Mientras que el vasco apenas ha sumado 6 puntos de 24 posibles tras obtener una victoria y tres empates en ocho jornadas, el uruguayo, a estas alturas de campaña pero en el curso 2023-24, contaba con 11 en los mismos ocho partidos, tras haber sumado tres victorias y dos empates.

De hecho, Gustavo Munúa fue cesado después de perder en Ceuta en la jornada 11, tras sumar 17 puntos de 33 y estar situado a solo 2 puntos del quinto puesto que daba el billete para el 'playoff' y a 11 del liderato. El Murcia del uruguayo perdió en el Alfonso Murube (1-0), sin embargo en las tres jornadas ligueras precedentes había sumado tres victorias consecutivas, todas por un gol, ante el Algeciras, Mérida y Linares.