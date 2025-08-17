La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Toral anima a la grada del Murcia, en el partido contra el Marbella de la pasada temporada. Vicente Vicéns / AGM
Fútbol | Primera RFEF

Toral podría dejar en las arcas del Real Murcia otros 960.000 euros más si triunfa en el Betis: estas son las variables

Además de los 280.000 euros iniciales, el contrato incluye condiciones a favor de del club grana, también los 150.000 euros adicionales si el de Pliego consigue llegar a la selección

José Otón

José Otón

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:40

Los aficionados del Real Murcia, una vez que la salida de Toral es inevitable, deberían desear que el futbolista de Pliego triunfara en el ... Betis, su nuevo destino. Sobre todo porque si Toral se convierte en una estrella del conjunto verdiblanco, la entidad grana podría recibir hasta 960.000 euros más además de los 280.000 euros que va a recibir en dos plazos de 140.000, el primero en unos días y el segundo en 2026. Eso sin contar con el 50% de un futuro traspaso desde el Betis a otra entidad, por lo que la operación podría convertirse en un buen negocio para la entidad grana, y más teniendo en cuenta que el jugador terminaba contrato en junio de 2026 y quería abandonar el Murcia sí o sí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las localidades que llegarán a 45 grados: la Región de Murcia será un horno durante dos días por la ola de calor
  2. 2 Abre un casting para participar en una conocida serie que rodará su nueva temporada en Murcia y Cartagena
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 16 de agosto de 2025
  4. 4 La Región de Murcia se achicharra en el peor día de la ola de calor: Archena marca la temperatura máxima y supera los 44 grados
  5. 5

    Antonio Ballester López: «¿Por qué no crece el aeropuerto? Con nosotros ya estaría en los tres millones de pasajeros»
  6. 6 Cierra Ricardo, la popular panadería de los panecillos de San Antón en Murcia
  7. 7 Así fue el homicidio de Bourama Dembélé, un vecino de Murcia tiroteado en Málaga
  8. 8 Habilitarán este domingo el pabellón Cagigal de Murcia como refugio climático ante la alerta roja por calor
  9. 9

    Los ayuntamientos de la Región de Murcia instalan un millar de cámaras de vigilancia en solo cinco años
  10. 10

    Más de 200 ahogamientos en 13 años tiñen de negro las aguas de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Toral podría dejar en las arcas del Real Murcia otros 960.000 euros más si triunfa en el Betis: estas son las variables

Toral podría dejar en las arcas del Real Murcia otros 960.000 euros más si triunfa en el Betis: estas son las variables