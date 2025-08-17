Toral podría dejar en las arcas del Real Murcia otros 960.000 euros más si triunfa en el Betis: estas son las variables

Los aficionados del Real Murcia, una vez que la salida de Toral es inevitable, deberían desear que el futbolista de Pliego triunfara en el ... Betis, su nuevo destino. Sobre todo porque si Toral se convierte en una estrella del conjunto verdiblanco, la entidad grana podría recibir hasta 960.000 euros más además de los 280.000 euros que va a recibir en dos plazos de 140.000, el primero en unos días y el segundo en 2026. Eso sin contar con el 50% de un futuro traspaso desde el Betis a otra entidad, por lo que la operación podría convertirse en un buen negocio para la entidad grana, y más teniendo en cuenta que el jugador terminaba contrato en junio de 2026 y quería abandonar el Murcia sí o sí.

Felipe Moreno y sus personas de confianza han fijado ciertos condicionantes en el acuerdo con el Betis que de producirse dejarían un buen pellizco en las arcas granas. De hecho, en cuanto Toral sume más de cuarenta y cinco minutos en 7 partidos con el Betis Deportivo, el plus será de 10.000 euros. Si lo hace en 12, la cantidad ascendería a 15.000, mientras que si llega a debutar en el primer equipo sevillano a las órdenes de Pellegrini, el Real Murcia se llevará 50.000 euros más.

Si Toral, durante su etapa en el Betis, llega a instalarse en el primer equipo verdiblanco, las sumas de dinero irán en aumento. Si suma 25 participaciones el montante sería de 250.000 euros, mientras que si marca un gol con el primer equipo el premio para el Murcia será de 10.000 euros. Si ve puerta o asiste con asiduidad la suma podría ascender hasta los 150.000 euros, mientras que si Toral juega el 20% de los minutos en una temporada con el Betis, tendrá un premio adicional de 25.000 a 100.000 euros para los granas si el curso acaba en clasificación para la Conference, Europa League o Champions. Incluso, el Murcia se llevará otro premio si el Betis, con Toral, gana una Copa del Rey de verdiblanco y también si llega a internacional, logro por el que el Real Murcia se endosaría otros 150.000 euros.