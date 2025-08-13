La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Toral, en primer plano, pelea por un balón con Palmberg, en el entrenamiento del Murcia en Pinatar Arena el pasado martes. Guillermo Carrión / AGM
Fútbol

Dejar el Real Murcia, la obsesión de Toral

El canterano está presionando al club para irse al Betis, pero Felipe Moreno solo va a ceder si la entidad sevillana abona una parte de su cláusula

José Otón

José Otón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:36

Antonio Toral (22 años) tiene más que decidido que quiere abandonar el Real Murcia y no hay nada que le haga cambiar de opinión. ... Ni siquiera que la pasada campaña fuera aclamado por la grada del Enrique Roca en varias ocasiones ni tampoco que en esta pretemporada el nuevo técnico grana Joseba Etxeberria lo haya utilizado en todos los amistosos, incluido el que midió al equipo murciano con el Eldense, donde partió de titular. Pero ni aún así ha querido renovar su contrato actual que expira el 30 de junio de 2026 ni tampoco parece estar dispuesto a cumplirlo.

