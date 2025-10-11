La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los aficionados del Real Murcia pidiendo explicaciones a sus jugadores.

Los aficionados del Real Murcia pidiendo explicaciones a sus jugadores. LOF

El Tarazona declara la alerta roja en el Real Murcia

Los de Etxeberria vuelven a perder fuera de casa, terminan con 10 jugadores y caen a los puestos de descenso

David Soria

David Soria

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:53

En el Municipal de Tarazona se declaró la alerta roja en el Real Murcia. Los de Joseba Etxeberria volvieron a caer, esta vez vencidos con ... 10. Poco reconocibles y castigados cuando lo empezaban a ser, Castroverde asestó un golpe en los granas que duele mucho. Ya son cinco jornadas seguidas sin ganar y esta derrota les mete en descenso. El peor escenario antes de recibir a la UD Ibiza y de visitar al Eldense en un octubre que empieza con susto y que nadie quiere que termine en muerte.

laverdad El Tarazona declara la alerta roja en el Real Murcia