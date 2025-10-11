El Tarazona declara la alerta roja en el Real Murcia

En el Municipal de Tarazona se declaró la alerta roja en el Real Murcia. Los de Joseba Etxeberria volvieron a caer, esta vez vencidos con ... 10. Poco reconocibles y castigados cuando lo empezaban a ser, Castroverde asestó un golpe en los granas que duele mucho. Ya son cinco jornadas seguidas sin ganar y esta derrota les mete en descenso. El peor escenario antes de recibir a la UD Ibiza y de visitar al Eldense en un octubre que empieza con susto y que nadie quiere que termine en muerte.

Tan contento quedó Etxeberria del partido ante el Sevilla Atlético que casi repitió el once inicial. Tras un encuentro en el que hubo ocasiones y faltó gol, entró Joao Pedro Palmberg. Un jugador con un olfato necesario, que en dos ratos hizo los dos últimos goles del equipo. Y jugó por un Juan Carlos Real al que han abandonado las musas delante de la portería rival. También regresó Gazzaniga a la portería después de dos suplencias seguidas. El plan de partido explicaría su vuelta.

El Municipal de Tarazona no engaña. Y su equipo tampoco. El saque de centro inicial fue el primer patadón, directo a las manos del portero del Real Murcia. Habría más choque que toque. Los de Juanma Barrero han convertido una caja de cerillas en una caja fuerte. Desde el pasado diciembre solo han encajado tres goles en casa y ninguno en lo que llevan de curso. Un Tarazona que se maneja en un 5-3-2 y en un 5-2-3, su sistema más reciente con Busi siendo la bisagra que une mediocampo y delantera y que matiza el dibujo. Forma y fondo. Ese iba a ser el partido, un sinfín de disputas y duelos con mucho balón aéreo. También por parte de los granas, que sacaban la pelota en largo apoyados igualmente en el golpeo de Gazzaniga.

El campo es de esos en los que el balón parado adquiere una importancia superior y una falta en la medular ya es un balón colgado al área. Un contexto que favorece que todo se precipite. El Murcia no cambió el sistema, su 3-1-4-2, pero sí varió su comportamiento con ese juego directo de inicio aunque ya en campo contrario intentó ser más combinativo. Sobre todo con Moyita. Él juega a otra cosa.

Tarazona Josele; Ángel López, Borge, Trilles, Chechu, Nieto; Carrasco (Toni Ramón, 91), Imanol (Vaquero, 70); Busi (Castroverde, 56), Cubillas (Agüero, 56) y Soto (Armero, 70). 1 - 0 Real Murcia Gazzaniga; Mier (Cadorini, 74), Alberto González, Andrés; Sekou; David Vicente, Moyita, Palmberg (Isi Gómez, 74), Cristo (Kayode, 79); Ekain (Juan Carlos Real, 60) y Flakus (Pedro Benito, 60). Gol: 1-0, min.67, Castroverde.

Árbitro: Gerard Brull (catalán). Amarillas a Juanma Barrero, Imanol, Soto, Agüero, Borge, Trilles, Cristo, Andrés, Sekou, Mier. Roja por doble amarilla a Sekou.

Incidencias: Municipal de Tarazona.

El Tarazona gastó una revisión por una presunta roja por un codazo de Sekou sobre Soto en una jugada en la que el árbitro no pitó falta y tampoco vio nada para una expulsión en el monitor. La falsa alarma iba a convertirse minutos después en una fatalidad real. No iba a ser la tarde de la promesa de Malí. De momento, Cristo sí iba a ver una amarilla. Había poca cosa en las áreas. Más lucha que fútbol. Y Andrés vio otra tarjeta. Los dos del perfil zurdo de la zaga del Murcia. Las disputas y las correspondientes protestas también salpicaron de amonestaciones a los banquillos, en concreto al técnico local Juanma Barrero.

Al fin se pudo ver algo en ataque el Murcia. Ekain se revolvió e intentó generar peligro en un centro al segundo palo. Recibió la pelota, cómo no, de Moyita. Y posteriormente, fue Jorge Mier el que se animó a incorporarse y desde la frontal el área disparó. Se marchó desviado. Y mientras que Gazzaniga se atrevía a salir muy lejos de los tres palos para descolgar centros, Flakus remató, pero fue sencillo para Josele. Siempre estaba Moyita cuando se creaba un poco de juego. No era casualidad, sino efecto.

Mejoría con castigo

El Murcia intentó no soltar ese hilo y la segunda parte comenzó con un equipo que quería jugar al son de su organizador. El centrocampista fue el que primero remató a portería tras el descanso, aunque le salió centrado y Josele atrapó sin problemas. La segunda parte se parecía más a lo que son los granas, más identificables ahora. Eso sí, la primera gran ocasión de la tarde fue local. Un balón largo a la izquierda, a la espalda de Sekou con Cristo fuera del campo por sangre. El posterior envío al segundo palo lo alcanzó Nieto anticipándose a David Vicente. Gazzaniga tocó lo justo para evitar el gol.

Seguía llegando arriba el Murcia cuando todo saltó por los aires. Sekou vio la segunda amarilla en una falta innecesaria, un pisotón tras una cesión comprometida de Moyita. Con 10 jugadores y sin Flakus, sustituido por Pedro Benito, había que reordenarlo todo. Etxeberria lo hizo en un 4-4-1, con Mier como lateral derecho, David Vicente ya de extremo, un doble pivote, Juan Carlos Real partiendo desde la izquierda y Pedro Benito como '9'.

El Murcia no renunció a su vocación ofensiva, pero eso, y con un jugador menos, también daba espacios para las contras. Y el Tarazona dio el zarpazo. Lo soltó Castroverde con un derechazo cruzado dentro del área. Recibió con tiempo un pase de Agüero, habilitado por un Alberto que no se atrevió a tirar el fuera de juego. Dos revulsivos incendiaron la tarde para el Real Murcia. Para ganar ya necesitaba dos goles, lo que no había hecho esta campaña. Y ante un rival que no se deja descerrajar en casa.

La esperanza estuvo en un remate al palo de Juan Carlos Real en una jugada sorprendente, una ocasión inesperada. Tampoco de esa manera tuvo fortuna los nuevamente vestidos de verde a domicilio. Y más allá del riesgo a sufrir un daño mayor, Etxeberria no quiso protegerse. Quitó a Mier para meter a Cadorini. También tuvo que mover ficha cuando Cristo se retiró lesionado y entró Kayode.

El lateral fue protagonista. Después de que Nieto tuviera una ocasión para el 2-0 en un chut cruzado a la media vuelta que se marchó fuera por poco, Cadorini remató en el primer palo un centro de Kayode, con Pedro Benito libre como siempre para ser una turbina. Y el chaval tuvo una gran oportunidad con un zurdazo desde la frontal, ajustado a la base del poste. Pero Josele estuvo ágil para tapar abajo.

Las esperanzas del Murcia se escapaban y los 8 minutos de añadido se fueron escurriendo con el Tarazona teniendo el partido en la palma de su mano. Castroverde, autor del único gol de la tarde, también le echó el candado. Escondió la pelota ante Cadorini, forzó una falta y terminó el encuentro. El Real Murcia no marca, no gana y ya está en descenso. Alerta roja.