Víctor Salas, en la tarde de ayer en el Enrique Roca. Ros Caval/ AGM

De la sirena al silbato: Víctor Salas, el nuevo jefe médico del Real Murcia

El doctor murciano llega al equipo grana para sanar una primera plantilla castigada por las bajas

Antonio Zomeño

Murcia

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:16

Comenta

Víctor Salas (Murcia, 39 años) nunca soñó con vestir la bata blanca, auscultar pacientes o cortar hemorragias. Más probable es que alguna noche despertara ... sorprendido por el ruido de la alarma, entre las sábanas de su cama, justo cuando anotaba ese gol que lo cambiaba todo. Porque siempre ha sido un apasionado del deporte, pero el nuevo responsable médico del Real Murcia jamás sintió una vocación temprana por la medicina. En casa no había sanitarios; entró por nota, pensando en su futuro. Pero la profesión le atrapó en algún punto de ese camino que pone a prueba a cualquiera, obligado a decidir en la calle, a contrarreloj, con una camilla por mesa de operaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

