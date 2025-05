Seis fijos y cinco incógnitas en la primera gran final del Real Murcia

Que las alineaciones de Fran Fernández son difíciles de adivinar es un hecho más que contrastado. A veces no basta con aplicar la lógica ... o la estadística para predecirlas con exitosos resultados. De hecho, a solo unos días de arrancar el definitivo 'playoff' de ascenso a Segunda, apenas se pueden contar con los dedos de una mano quienes parecen seguros en el equipo que presentará el Real Murcia, el próximo sábado (18.30 horas), ante el Nàstic de Tarragona. El equipo grana no tiene once titular definido, una circunstancia que no le ha impedido ser segundo al final de la liga regular.

Todo indica que Gazzaniga va a repetir en la portería en la primera gran final de la temporada, que el lateral derecho lo ocupará David Vicente después de ganar el pulso a Mier, que los centrales serán Alberto González y Saveljich, que el puesto de mediocentro defensivo es propiedad de Yriarte desde que hace cuatro semanas marcara el gol de la victoria ante el Intercity, unido a que el '9' grana será David Flakus, pase lo que pase. Pero todo lo demás está solo en la cabeza de Fran Fernández, que en las últimas semanas ha seguido rotando sin parar.

Las grandes preguntas a la hora de descifrar el resto del equipo titular grana en la ida del primer cruce del 'playoff' en el Nou Estadi son varias y de gran calado. Como por ejemplo, si Ian Forns está preparado o no para jugar un partido de alto nivel desde el pitido inicial. El lateral izquierdo cedido por el Espanyol le quitó el puesto a Cadete tras llegar a Murcia en enero, aunque tuvo que retirarse en la jornada 34, en el choque frente al Villarreal B, debido a unas molestias. Desde entonces Cadete lo ha suplido haciendo un papel más que aceptable, aunque no es tan fiable en ataque como Forns. Fran Fernández tiene que decidir si arriesgará a darle la titularidad sin tener el ritmo de juego apropiado pese a que ya está recuperado.

Fran Fernández tira siempre de la misma línea defensiva, pero rota constantemente a sus hombres de ataque

Pero donde las incógnitas son mayores son del centro del campo para arriba, donde varios jugadores han ido entrando y saliendo del once cada semana. Yriarte, el único pivote defensivo del plantel, ha sido titular en los tres últimos encuentros. Lo que no es tan evidente es su acompañante. Palmberg, que disfrutó de la titularidad de la jornada 20 a la 32, la perdió en Alcorcón. En la 35, ante el Intercity, volvió a jugar de inicio, aunque después, frente al Intercity, Antequera y Sanluqueño fue reeemplazado a la hora de juego. Incluso, en el último partido de liga solo jugó seis minutos, no dejando claro si se trata de un descanso o un castigo.

La medular

Un tanto de lo mismo pasa con Moha, que tras ser titular en las jornadas 33, 34 y 35, fue suplente en la 36, en la que apenas disputó 29 minutos ante el Antequera. En la jornada 37, la de Sanlúcar de Barrameda, no jugó, mientras que ante el Algeciras disfrutó de 44 minutos saliendo en el descanso por el lesionado Isi Gómez.

Precisamente el ex del Deportivo de La Coruña parece el preferido de Fran Fernández, pero su irregularidad es una constante, ya sea por las molestias o incluso la expulsión evitable de Alcorcón, que le dejó tres partidos sin jugar. El que parece más alejado de la titularidad es Boateng ya que su última aparición fue en la jornada 35 ante el Intercity, jugando solo 15 minutos.

Aparte, no es descartable que el técnico grana cambie de sistema, como ha hecho en algunos de los últimos partidos. Aunque su 4-2-3-1 parecía innegociable hasta hace unas semanas, con Juan Carlos Real jugando como mediapunta por detrás del '9' y por delante de los dos centrocampistas, Fran Fernández también ha probado, sobre todo desde el asentamiento de Flakus en la punta de ataque, jugar con un 4-4-2 sacrificando al gallego y colocando dos delanteros, ecuación en la que entró Raúl Alcaina.

El rol de Moha, Isi, Palmberg, Pedro Benito, Pedro León, Loren Burón o Davo, entre otros, no está definido tras 38 jornadas

Lo curioso es que Real ha pasado de ser insustituíble a prescindible analizadas las últimas semanas; fue sustituído a los 75 minutos ante el Intercity, suplente entrando al campo a la hora de juego en la final ante el Antequera de la semana siguiente, reemplazado a los 58 minutos en Sanlúcar de Barrameda y suplente sin jugar ni un minuto ante el Algeciras en la última jornada. Su presencia es otra de las incógnitas en el Murcia de Fran Fernández.

Pero si hay una demarcación del campo en la que el entrenador grana ha hecho múltiples cambios y no parece haber encontrado la fórmula es en los extremos. La principal duda es qué pasa con Davo, una apuesta importante de la secretaría técnica grana en el mercado invernal que entra y sale, y también con Pedro León, que viene y va del once titular grana sin una casuística clara. El gallego, que fue fichado para jugar como extremo izquierdo, participó 37 minutos en la penúltima jornada ante el Sanluqueño y no salió ante el Algeciras, igual que el muleño, que tampoco tuvo ni un minuto en la última jornada de liga tras ser titular en la penúltima.

El gaditano, el más habitual

Pedro Benito, pese a ser un delantero, tiene más números que ninguno para jugar como extremo derecho en Tarragona, aunque el gaditano tampoco lo ha jugado todo en las últimas semanas. Pasó de participar solo media hora ante el Villarreal B, a ser titular ante el Intercity y reemplazado a la hora de juego. Eso sí, algo no le tuvo que gustar a su entrenador ya que no jugó ni un minuto en la jornada siguiente ante el Antequera, aunque curiosamente disfrutó de los noventa minutos una semana más tarde en Sanlúcar de Barrameda.

El ex del Albacete también arrancó de titular en el cierre de la ligaregular, aunque se fue al banquillo a la hora de juego. Una montaña rusa de entradas y salidas que se agudiza todavía más en la izquierda, donde además de la posible titularidad de Davo en Tarragona, no es descartable ver a Loren, Toral y hasta Soler, en el once. Lo bueno es que Luis César Sampedro, técnico del Nàstic, andará igual de despistado que la mayoría de fieles granas.