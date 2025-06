El revoltoso Mario Balotelli entra en el radar del Real Murcia: ofrecen su fichaje a Felipe Moreno

Va a ser un mercado de fichajes movido para el Real Murcia, pero podría arrancar con la mayor sorpresa de los últimos años. El ... club grana, que ya se ha puesto manos a la obra con Asier Goiria como jefe de máquinas a la hora de confeccionar la nueva plantilla para el cuarto año en Primera Federación, debe volver a construir un equipo de garantías, fiable y capaz de superarse a sí mismo. El objetivo de la entidad grana y del recién renovado director deportivo no es otro que el primer puesto y el ascenso a directo a Segunda División. Abandonar la tercera categoría es el primer y único mandamiento de obligado cumplimiento para el club y en la lucha por ese objetivo el Real Murcia podría contar con un guerrero de alargada figura y con muchas batallas a sus espaldas: el controvertido delantero italiano Mario Balotelli.

La opción surge en las últimas horas en una comida en Madrid, según ha podido saber LA VERDAD. En la capital de España, un representante con amplia experiencia en el mundo del fútbol le ofreció en persona a Felipe Moreno la posibilidad de fichar a Mario Balotelli para el nuevo Real Murcia que se está gestando. Difícil de creer para cualquier aficionado del Enrique Roca el poder ver al delantero de 34 años enfundarse la camiseta grana. Sensación similar a la que tuvo en un primer momento el dueño del club pimentonero cuando le preguntaron si le interesaría contar en sus filas con el palermitano.

La respuesta del empresario cordobés, más que curtido en el tira y afloja con agentes de futbolistas, no fue ni un sí, ni un no, ni todo lo contrario. Felipe Moreno pidió al representante que le deslizó la propuesta que se asegurara de que esta opción es una posibilidad real y, en caso de que hubiera interés por parte del jugador de unirse al club, sería entonces cuando el máximo mandatario grana estudiaría con la dirección deportiva la opción de fichar al atacante, internacional en 36 ocasiones con la selección italiana.

La reunión donde apareció por primera vez el nombre de Mario Balotelli en la órbita murcianista fue en un restaurante ubicado en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá esta misma semana. No ha sido hasta este miércoles cuando Felipe Moreno ha regresado a Murcia tras unos días en la capital de España. Nada más llegar esta misma mañana, el presidente grana aterrizó en las oficinas del Enrique Roca para reunirse con Goiria, al que llevaba varios días sin ver, para indagar sobre los inminentes movimientos del club, como el relevo en el banquillo. El cordobés mantuvo un encuentro con el director deportivo grana para conocer de primera mano el trabajo que se está llevando a cabo a la hora de confeccionar la plantilla. Y fue ahí cuando Moreno le trasladó al de Amorebieta el ofrecimiento del delantero italiano que había recibido en las últimas horas.

Está previsto que el propio Felipe Moreno, tras hablar con Goiria, se vuelva a poner en contacto con el representante del entorno de Mario Balotelli entre este jueves y viernes para asegurarse de que la posibilidad de fichar al exdelantero del Manchester City y Milan, entre otros equipos, es más que un simple ofrecimiento y ponerse entonces a hacer números y cuadrar las cuentas. El máximo mandatario del club grana no vería con malos ojos en un primer momento la incorporación del controvertido futbolista de Palermo. Sabe que sería un filón a la hora de atraer a patrocinadores y de vender alguna que otra camiseta más este verano y durante toda la temporada. Y también para sumar a aquellos aficionados que pueden tener una última duda entre abonarse o no al club grana.

Goles y polémicas

El nombre de Mario Balotelli es archiconocido por todos, no solo por su talento con el balón, sino por su extravagante personalidad, que en muchas ocasiones ha terminado por devorar la calidad futbolística del delantero italiano. Salió del Inter en 2011 con destino al Manchester City después de una gran irrupción en la Serie A. En Inglaterra estuvo tres temporadas, donde dejó más anécdotas fuera del césped que goles. Fue en un derbi contra el United cuando protagonizó una imagen que dio la vuelta al mundo al levantarse la camiseta tras marcar un gol y mostrar otra con la frase 'Why always me?' [¿Por qué siempre yo?] como respuesta a las críticas que recibía por sus excentricidades fuera del verde.

En 2013 regresó a Milán para jugar en el otro grande de la ciudad de la moda, un año después puso rumbo al Liverpool, después fichó por el Niza, el Olympique de Marsella, el Brescia y el Monza, antes de probar suerte en el Adana Demirspor de Turquía y el Sion suizo. Su último club fue el Genoa de la Serie A italiana, donde la pasada temporada solo disputó seis partidos y no pudo celebrar ni un gol. Sus últimas campañas con grandes registros fueron en la 2017-18 en el Niza, donde anotó 18 goles, y en la 2021-2022 en el Adana Demirspor, donde también marcó casi veinte tantos.

Una Champions, con el Inter de Mourinho en 2010, tres ligas italianas y una Premier son los trofeos más valiosos dentro del botín de Mario Balotelli, que cumple 35 años en un mes y medio y podría celebrarlo vestido con la camiseta del Real Murcia. De momento, el nombre del delantero italiano es una opción puesta encima de la mesa de Felipe Moreno.