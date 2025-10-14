La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fran Fernández, en su presentación como grana en junio de 2024, junto a Cañadas, segundo, Goiria y Juanjo Fernández. Nacho García

El Real Murcia, un volcán en erupción constante sin un plan a medio plazo

En los cuatro cursos seguidos en el tercer escalón, ha contado con tres directores deportivos, una comisión para fichar y con cinco entrenadores

José Otón

José Otón

Martes, 14 de octubre 2025, 01:14

Comenta

Desde que el Real Murcia ascendió a Primera Federación el 29 de mayo de 2022, siempre aspiró a estar de paso en la tercera categoría ... del fútbol español y regresar rápidamente al fútbol profesional. De hecho, desde el arranque del curso 2022-23, el objetivo y la exigencia de la grada, y también de los que mandan en el club, siempre fue ascender. Pero la realidad a día de hoy es distinta: cuatro años después, el Real Murcia apenas ha disfrutado de una eliminatoria de 'playoff' y nunca había estado tan lejos, en lo emocional, de cumplir sus objetivos.

