El Real Murcia, un volcán en erupción constante sin un plan a medio plazo

Desde que el Real Murcia ascendió a Primera Federación el 29 de mayo de 2022, siempre aspiró a estar de paso en la tercera categoría ... del fútbol español y regresar rápidamente al fútbol profesional. De hecho, desde el arranque del curso 2022-23, el objetivo y la exigencia de la grada, y también de los que mandan en el club, siempre fue ascender. Pero la realidad a día de hoy es distinta: cuatro años después, el Real Murcia apenas ha disfrutado de una eliminatoria de 'playoff' y nunca había estado tan lejos, en lo emocional, de cumplir sus objetivos.

De hecho, con siete jornadas disputadas, el equipo que dirige Joseba Etxeberria se ha metido en los puestos de descenso y actualmente es decimoséptimo, con solo 6 puntos de 21 posibles y a dos puntos de los puestos de salvación, lugar que ocupa el Ibiza con 8 puntos, su próximo rival en el Ernrique Roca (domingo, 18.15 horas). Además, el Real Murcia se encuentra a 5 puntos del 'playoff', a 6 del Cartagena, su rival en la Región y a 8 del Europa, actual y sorpresivo líder del grupo 2. Hasta Flakus, la gran estrella del equipo por el que el club grana pagó cerca de medio millón de euros en verano, suma 4 partidos sin marcar, su peor racha de grana.

Errores que se repiten

El Real Murcia, que rozó el 'playoff' de ascenso en la primera campaña en Primera Federación, ni se acercó al objetivo en la segunda y apenas disputó una eliminatoria de ascenso en la tercera. Siempre fue un equipo frágil en casa y sólido a domicilio, faceta en la que este año también patina. Suma tres derrotas en cuatro partidos como visitante y a estas alturas ya ha perdido dos partidos menos que los 5 que perdió en todo el curso pasado. También suma la mitad de los partidos perdidos fuera del total de 6 que dejó escapar en las temporadas 2022-23 y 2023-24. Datos preocupantes que demuestran que el equipo grana no es el de antes.

Lo peor es que el Real Murcia carece de un proyecto deportivo a medio o largo plazo desde que llegó al tercer escalón, donde ha sido devorado por las urgencias y la ansiedad. Aunque su crecimiento en lo social ha sido fulgurante pasando de los 9.500 abonados del curso 2021-22 en Segunda Federación a los 18.000 actuales, e incluso acabando con la deuda pública frente a entidades como Hacienda y Seguridad Social, en lo deportivo parece estancado y no ha progresado.

Desde el ascenso de 2022, los granas solo han jugado una eliminatoria de 'playoff' con Fran Fernández, que fue cesado

Cabe recordar que el Real Murcia ha contado con cinco entrenadores en los cuatro últimos cursos y que en este tiempo también tiró de tres directores deportivos diferentes y hasta una comisión deportiva formada por propios directivos del club y miembros del cuerpo técnico. Manolo Molina, a falta de dos fichajes, elaboró la plantilla del equipo grana 2022-23 y fue el primero, hasta que se marchó por injerencias en su trabajo. Le sucedió una comisión deportiva integrada por Agustín Ramos, Antonio Pedreño y técnicos del club como Mario Simón, que hicieron y deshacieron en un mercado invernal que no fue productivo para los granas.

Después llegó Javier Recio, que emprendió una revolución que dejó vacío el vestuario. En el banquillo, Gustavo Munúa reemplazó a Mario Simón, pero los granas no arrancaron como se esperaba de un equipo con un gasto millonario. Pablo Alfaro, que sustituyó al uruguayo, tampoco llevó al club al 'playoff' y Recio, que tenía otro año más de contrato, dejó el club murciano por la puerta de atrás tras un curso en el que, ni de lejos, cumplió con las expectativas.

Goiria, el más longevo

Hasta que arrancó la etapa de Goiria, el único en todo este periplo del Real Murcia en Primera Federación que ha podido aguantar en el cargo por segunda campaña consecutiva. Aterrizó en el Real Murcia avalado por sus dos ascensos en el Amorebieta y con todos los galones posibles. En su primer proyecto contó para el banquillo con Fran Fernández, técnico que ya estaba en los planes del club desde tiempo atrás y con el que surgieron discrepancias a lo largo de la temporada. De hecho, el almeriense, que alcanzó el 'playoff' como segundo pero cayó en la primera ronda, no siguió en la disciplina grana pese a tener contrato, dejando su puesto a Etxeberria, el quinto entrenador distinto en cuatro años, un preparador de la plena confianza de Goiria que ha arrastrado a los granas, en siete partidos, a puestos de descenso.