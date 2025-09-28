La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Flakus aplaudiendo a los aficionados. Real Murcia

Directo | Algeciras - Real Murcia

El conjunto de Joseba Etxeberria quiere redimirse en este inicio de temporada con una victoria en tierras andaluzas

Javier Brocal

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:07

18:59

36' | 1-0 | Gol anulado al Real Murcia

Disparó desde fuera del área Ekain, rechazó el defensa del Algeciras y Pedro Benito marcó, pero en fuera de juego

Enlace copiado

18:54

🟨​ 33' | 1-0 | Amarilla para Sekou

Enlace copiado

18:54

32' | 1-0 |

El juego está más parado. El Algeciras está empezando a usar sus cartas de perder tiempo y esto hace que el Real Murcia esté perdiendo la paciencia poco a poco. Los granas están muy errados con balón en este momento y no consiguen crear jugadas de ataque

Enlace copiado

18:49

🟨​ 26' | 1-0 | Amarilla para Moyita

Enlace copiado

18:46

25' | 1-0 |

El Real Murcia tiene más la pelota, pero no genera peligro real. No termina de conectar en campo contrario. El Algeciras está tranquilo, ya que cuando tiene la posesión, los granas no realizan una presión intensa, sino esperan en tres cuartos de campo. Este permite que puedan salir con más facilidad

Enlace copiado

18:43

22' | 1-0 | Ocasión del Real Murcia

Un balón hacia arriba de Sekou fue interceptado por Flakus, que con el control orientado ganó tiempo, y le dejó la pelota a Ekain en la media luna del área. El mediapunta chutó blando a las manos del portero.

Enlace copiado

18:37

15' | 1-0 |

El Real Murcia está siendo el dueño de la pelota. Su mayor peligro viene a través de centros laterales, pero no encuentra rematador. El Algeciras está cómodo en el terreno de juego e intenta aprovechar los robos de balón para salir a la contra.

Enlace copiado

18:32

10' | 1-0 |

El Real Murcia reacciona al gol adueñándose de la posesión, pero no consigue avanzar los metros posibles para generar peligro al portero local. Comienza a llorar en Algeciras, el estado del terreno de juego es lamentable

Enlace copiado

18:28

6' | 1-0 | Ocasión del Real Murcia

Una saque de esquina lanzado por Moyita fue rematado por Palmberg, pero la despejó el portero local

Enlace copiado

18:24

⚽ 1' | 1-0 | Gol del Algeciras

Un centro manso del lateral izquierdo es rematado con facilidad por el atacante del Algeciras para marcar el primero del partido

Enlace copiado

18:22

1' | 0-0 | Comienza el partido

Ahora sí, empieza el duelo con 7 minutos de retraso

Enlace copiado

18:17

Se retrasa unos minutos el inicio del partido porque la red de una de las portería no está bien sujeta

18:13

Saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego del Estadio Nuevo Mirador

18:08

Todo preparado para que comience el partido entre Algeciras y Real Murcia

Enlace copiado

18:03

Los jugadores del Real Murcia saltan a calentar en el Nuevo Mirador de Algeciras

17:54

El once de Joseba Etxeberria

La mayor sorpresa del equipo del vasco está en la portería. Debuta como titular Diego Piñeiro, a priori, Gazzaniga no está lesionado y sería una decisión técnica. Además, Sekou partirá desde la posición de central. Habrá doble lateral, o por la derecha o por la izquierda, con la presencia de Jorge Mier y David Vicente. La posición de lateral izquierdo es de Cristo Romero. También hay cambios en el centro del campo, Palmberg acompañará a Moyita, que parece adueñarse del mediocampo. Repiten arriba: Flakus, Benito y Ekain.

Enlace copiado

17:51

Alineación del Algeciras

Iván Moreno; Joseca, Mayorga, Víctor Ruíz, Tomás; Jony Álamo, Iván Turrillo, Obeng; Juanma García, Manín, Rastrojo

Enlace copiado

17:48

Alineación del Real Murcia

Diego Piñeiro; Jorge Mier, Alberto González, Sekou, Cristo Romero; Sergio Moyita, Palmberg, Ekain; Pedro Benito, David Vicente, David Flakus

Enlace copiado

17:47

¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Algeciras y Real Murcia

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  2. 2 Una empresa de EE UU proyecta un gran almacén de CO2 bajo el suelo de la Región de Murcia
  3. 3 Denuncian a un componente de la lista del PSOE en Calasparra por un presunto delito de agresión sexual
  4. 4 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  5. 5 La ola de alumnos con necesidades especiales desafía al sistema educativo: crecen los diagnósticos un 55% en seis años
  6. 6 Hallan a un hombre agredido y amordazado en Totana al que le habían robado su coche
  7. 7

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  8. 8 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 27 de septiembre de 2025
  9. 9

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  10. 10

    La curiosa forma de llamar a los primeros días de otoño en Murcia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Directo | Algeciras - Real Murcia

Directo | Algeciras - Real Murcia