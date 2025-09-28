Directo | Algeciras - Real Murcia

17:54

El once de Joseba Etxeberria

La mayor sorpresa del equipo del vasco está en la portería. Debuta como titular Diego Piñeiro, a priori, Gazzaniga no está lesionado y sería una decisión técnica. Además, Sekou partirá desde la posición de central. Habrá doble lateral, o por la derecha o por la izquierda, con la presencia de Jorge Mier y David Vicente. La posición de lateral izquierdo es de Cristo Romero. También hay cambios en el centro del campo, Palmberg acompañará a Moyita, que parece adueñarse del mediocampo. Repiten arriba: Flakus, Benito y Ekain.