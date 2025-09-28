Directo | Algeciras - Real Murcia
El conjunto de Joseba Etxeberria quiere redimirse en este inicio de temporada con una victoria en tierras andaluzas
Javier Brocal
Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:07
18:59
36' | 1-0 | Gol anulado al Real Murcia
Disparó desde fuera del área Ekain, rechazó el defensa del Algeciras y Pedro Benito marcó, pero en fuera de juego
18:54
🟨 33' | 1-0 | Amarilla para Sekou
18:54
32' | 1-0 |
El juego está más parado. El Algeciras está empezando a usar sus cartas de perder tiempo y esto hace que el Real Murcia esté perdiendo la paciencia poco a poco. Los granas están muy errados con balón en este momento y no consiguen crear jugadas de ataque
18:49
🟨 26' | 1-0 | Amarilla para Moyita
18:46
25' | 1-0 |
El Real Murcia tiene más la pelota, pero no genera peligro real. No termina de conectar en campo contrario. El Algeciras está tranquilo, ya que cuando tiene la posesión, los granas no realizan una presión intensa, sino esperan en tres cuartos de campo. Este permite que puedan salir con más facilidad
18:43
22' | 1-0 | Ocasión del Real Murcia
Un balón hacia arriba de Sekou fue interceptado por Flakus, que con el control orientado ganó tiempo, y le dejó la pelota a Ekain en la media luna del área. El mediapunta chutó blando a las manos del portero.
18:37
15' | 1-0 |
El Real Murcia está siendo el dueño de la pelota. Su mayor peligro viene a través de centros laterales, pero no encuentra rematador. El Algeciras está cómodo en el terreno de juego e intenta aprovechar los robos de balón para salir a la contra.
18:32
10' | 1-0 |
El Real Murcia reacciona al gol adueñándose de la posesión, pero no consigue avanzar los metros posibles para generar peligro al portero local. Comienza a llorar en Algeciras, el estado del terreno de juego es lamentable
18:28
6' | 1-0 | Ocasión del Real Murcia
Una saque de esquina lanzado por Moyita fue rematado por Palmberg, pero la despejó el portero local
18:24
⚽ 1' | 1-0 | Gol del Algeciras
Un centro manso del lateral izquierdo es rematado con facilidad por el atacante del Algeciras para marcar el primero del partido
18:22
1' | 0-0 | Comienza el partido
Ahora sí, empieza el duelo con 7 minutos de retraso
18:17
Se retrasa unos minutos el inicio del partido porque la red de una de las portería no está bien sujeta
18:13
Saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego del Estadio Nuevo Mirador
18:08
Todo preparado para que comience el partido entre Algeciras y Real Murcia
18:03
Los jugadores del Real Murcia saltan a calentar en el Nuevo Mirador de Algeciras
👊 ¡Con todo, equipo! #AlgecirasRealMurciapic.twitter.com/C0yFENHTfz— Real Murcia CF (@realmurciacfsad) September 28, 2025
17:54
El once de Joseba Etxeberria
La mayor sorpresa del equipo del vasco está en la portería. Debuta como titular Diego Piñeiro, a priori, Gazzaniga no está lesionado y sería una decisión técnica. Además, Sekou partirá desde la posición de central. Habrá doble lateral, o por la derecha o por la izquierda, con la presencia de Jorge Mier y David Vicente. La posición de lateral izquierdo es de Cristo Romero. También hay cambios en el centro del campo, Palmberg acompañará a Moyita, que parece adueñarse del mediocampo. Repiten arriba: Flakus, Benito y Ekain.
17:51
Alineación del Algeciras
Iván Moreno; Joseca, Mayorga, Víctor Ruíz, Tomás; Jony Álamo, Iván Turrillo, Obeng; Juanma García, Manín, Rastrojo
17:48
Alineación del Real Murcia
Diego Piñeiro; Jorge Mier, Alberto González, Sekou, Cristo Romero; Sergio Moyita, Palmberg, Ekain; Pedro Benito, David Vicente, David Flakus
17:47
¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Algeciras y Real Murcia
