Chrisantus, antes de hacer un gol al Extremadura en 2018. Nacho García

El Real Murcia quiere sonreír en casa dos semanas seguidas siete años después

El Murcia no consigue un doblete como local en la misma semana desde el final del ejercicio 2017-18, cuando tumbó al Efesé y después al Extremadura

José Otón

José Otón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:44

No es un secreto que al Real Murcia le cuesta ser fiable en casa. De hecho, el equipo grana ha sido incapaz de sumar dos ... victorias cuando el calendario ha deparado dos encuentros como local consecutivos desde la parte final de la temporada 2017-18, en la extinta Segunda B, un registro que podría volver a lograr si tumba al Teruel el próximo domingo en el Enrique Roca (12.00 horas). Entonces doblegó de forma consecutiva como local al Cartagena y al Extremadura, mientras que esta vez podría hacer lo mismo frente al Nàstic y el cuadro aragonés.

