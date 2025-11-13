El Real Murcia quiere sonreír en casa dos semanas seguidas siete años después

No es un secreto que al Real Murcia le cuesta ser fiable en casa. De hecho, el equipo grana ha sido incapaz de sumar dos ... victorias cuando el calendario ha deparado dos encuentros como local consecutivos desde la parte final de la temporada 2017-18, en la extinta Segunda B, un registro que podría volver a lograr si tumba al Teruel el próximo domingo en el Enrique Roca (12.00 horas). Entonces doblegó de forma consecutiva como local al Cartagena y al Extremadura, mientras que esta vez podría hacer lo mismo frente al Nàstic y el cuadro aragonés.

El próximo domingo, con la visita del equipo de Vicente Parras, que llega a Murcia como tercer clasificado pese a perder el último partido frente al Cartagena, los granas pueden volver a conseguir este hito menor que se le resiste al Real Murcia como consecuencia de su debilidad histórica en el Enrique Roca, un estadio en el que no ha conseguido hacerse fuerte en las últimas temporadas, siendo ésta una de las claves que explican que el equipo grana no haya podido regresar al fútbol profesional.

El doblete de Chrisantus

En 2018 el equipo dirigido por José María Salmerón se cargó en la jornada 33 al Cartagena de Alberto Monteagudo con goles de Armando y Orfila. Una semana más tarde, el 15 de abril, llegó la apoteosis al Enrique Roca ya que los granas, que perdían 0-2 contra el Extremadura en el minuto 51, consiguieron ganar finalmente por 3-2 con tres tantos que llegaron del minuto 84 en adelante. Primero fue Carlos Martínez el que acertó y más tarde Chrisantus por partida doble.

Horario de Copa

El Real Murcia conoció ayer cuándo se enfrentará al Cádiz en Copa del Rey. Los granas recibirán a los amarillos el miércoles 3 de diciembre a las 20.00 horas en el Enrique Roca de Murcia.

Por su parte, el Cieza se medirá al Levante de Julian Calero un día antes, el martes 2, en La Arboleja, que presentará un lleno en busca de otra noche histórica.