El Real Murcia quiere quitarse la sed de victorias en Algeciras

El Real Murcia suma tres partidos seguidos sin perder, pero también lleva dos consecutivos sin ganar. El vaso está medio vacío para Joseba Etxeberria, que ... ha venido al banquillo grana con sed de muchas victorias para lograr el objetivo del ascenso. Y quiere celebrar ya el primer triunfo a domicilio de la temporada este domingo ante el Algeciras (18.15 horas). Hace dos semanas se le escapó en Alcalá ante el Atlético Madrileño a última hora. Y hace un año, los granas también fueron empatados al final en el Nuevo Mirador. Se busca contundencia y eficacia.

Para cada propósito no estarán ni Jaso ni Bustos. El central se ha librado de la peor lesión posible en la rodilla, pero el equipo tendrá que estar sin él durante un tiempo al igual que ocurre con Saveljich. El canterano Héctor, que tuvo minutos en las dos últimas jornadas, o el central del primer equipo Andrés, que todavía no ha jugado tras atravesar unos problemas físicos, son las dos opciones para acompañar a Alberto González.

En cuanto al ataque, el extremo zurdo no pudo recuperarse tras ser cambiado ante el Villarreal B. Etxeberria necesita un sustituto. La semana pasada, en el segundo tiempo ante el filial amarillo, apostó por poner a Pedro León en la banda izquierda, aunque el reemplazo más natural, con Zeka igualmente en la nómina de lesionados, sería el juvenil Aitor Sarabia.

En cuanto al resto de líneas, la atención estará en si Mier sigue en el lateral derecho o si vuelve David Vicente. O quién puede acompañar a Moyita en la sala de máquinas, hasta ahora con Isi Gómez siendo la constante como '6' por necesidad. Antonio David y Sekou han fichado para cumplir esa función. En la delantera, el acierto depende de Pedro Benito, Ekain y Flakus, con Schalk de baja también esta semana.

Ante esas ausencias, un Algeciras que suma un empate y una derrota en casa no quiere sorpresas: «Hemos preparado que pueda mantener su estructura o que meta otros perfiles y que la modifique», admitió Javi Vázquez. El técnico albirrojo recupera a Jony Álamo tras sanción, pero no confirma su regreso. «Iremos haciendo cambios. Creemos en eso. A los jugadores no les gusta ir al banquillo, pero muchas veces los últimos 20 minutos son los más importantes», afirmó. Esta vez está suspendido Paris Adot, expulsado ante el Sabadell.