Andrés y Sarabia, bajo la mirada de Alberto, en un lance de un entrenamiento del Real Murcia. Reakl Murcia
Fútbol

El Real Murcia quiere quitarse la sed de victorias en Algeciras

Los de Joseba Etxeberria suman dos empates consecutivos y buscarán el primer triunfo a domicilio finalmente sin Bustos, baja por lesión

David Soria

David Soria

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:36

El Real Murcia suma tres partidos seguidos sin perder, pero también lleva dos consecutivos sin ganar. El vaso está medio vacío para Joseba Etxeberria, que ... ha venido al banquillo grana con sed de muchas victorias para lograr el objetivo del ascenso. Y quiere celebrar ya el primer triunfo a domicilio de la temporada este domingo ante el Algeciras (18.15 horas). Hace dos semanas se le escapó en Alcalá ante el Atlético Madrileño a última hora. Y hace un año, los granas también fueron empatados al final en el Nuevo Mirador. Se busca contundencia y eficacia.

