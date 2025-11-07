La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fran Fernández, al fondo, y Luis César, técnicos del Real Murcia y del Nàstic respectivamente en el duelo de la temporada pasada. Javier Carrión/ AGM

El Real Murcia y el Nàstic se reencuentran queriendo recuperar el terreno perdido

Murcianos y catalanes se enfrentaron en el último 'playoff', pero mañana se medirán lejos de los mejores y tras cambiar ambos de entrenador

David Soria

David Soria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:32

Comenta

La última vez que el Real Murcia recibió al Nàstic de Tarragona lo hizo en un partido decisivo en la lucha por el ascenso a ... Segunda División. Era el encuentro de vuelta de las semifinales del 'playoff'. Eso fue en junio, hace solo cinco meses ahora. Y sin embargo, la situación actual de ambos equipos está muy lejos de parecerse a aquella justo antes de que se enfrenten mañana en el Enrique Roca (21.00 horas), en esta ocasión como rivales en el Grupo 2. Andan lejos de sus objetivos, con cambios en sus banquillos y con una ambición en sus proyectos lejos de cumplirse en los terrenos de juego de Primera Federación. La ilusión por seguir aspirando a lo máximo está en juego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  2. 2

    Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  3. 3

    El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina
  4. 4 La cafetería de Murcia que ofrece un descuento si tienes uno de los apellidos más comunes
  5. 5

    Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada
  6. 6 A prisión el acusado de tratar de matar a su madre en Murcia
  7. 7 Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla
  8. 8

    «Decenas» de facturas sin pagar en el Cartagena
  9. 9 Varios detenidos en una redada antidroga en el barrio murciano del Infante
  10. 10

    Munúa pide 1,5 millones al Real Murcia por su despido en 2023

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Real Murcia y el Nàstic se reencuentran queriendo recuperar el terreno perdido

El Real Murcia y el Nàstic se reencuentran queriendo recuperar el terreno perdido