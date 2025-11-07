El Real Murcia y el Nàstic se reencuentran queriendo recuperar el terreno perdido

La última vez que el Real Murcia recibió al Nàstic de Tarragona lo hizo en un partido decisivo en la lucha por el ascenso a ... Segunda División. Era el encuentro de vuelta de las semifinales del 'playoff'. Eso fue en junio, hace solo cinco meses ahora. Y sin embargo, la situación actual de ambos equipos está muy lejos de parecerse a aquella justo antes de que se enfrenten mañana en el Enrique Roca (21.00 horas), en esta ocasión como rivales en el Grupo 2. Andan lejos de sus objetivos, con cambios en sus banquillos y con una ambición en sus proyectos lejos de cumplirse en los terrenos de juego de Primera Federación. La ilusión por seguir aspirando a lo máximo está en juego.

El Nàstic de las últimas temporadas ha sido capaz de jugar hasta tres finales de la fase de ascenso, dos seguidas. Hace dos campañas lo hizo con Dani Vidal como entrenador, un técnico de la casa que casi devuelve a su club al fútbol profesional. En esa ocasión, superó en semifinales a la AD Ceuta y cayó en la final contra el Málaga en Tarragona, en un partido de vuelta que se fue a la prórroga y que se decidió en su contra con un gol en el minuto 121 y mucha polémica. Y el curso pasado, ya con Luis César como sustituto del propio Vidal a las puertas de un 'playoff' que terminó certificando el técnico gallego, se quedó a las puertas otra vez del fútbol profesional.

LIGA CON SORPRESAS Real Murcia El club pimentonero suma cuatro temporadas seguidas en Primera RFEF y viene de ser segundo.

Nàstic Los de Tarragona han disputado las cinco ediciones de Primera RFEF y jugaron la final los dos últimos 'playoff'.

Teruel Visitará a los murcianistas la próxima semana y lidera el grupo de ascendidos que están siendo la revelación.

Con apenas dos partidos de toma de contacto con la categoría y el equipo en su regreso a Tarragona después de muchos años dirigiendo en Segunda División, le tocó enfrentarse al Real Murcia como quinto clasificado. Sin embargo, supo sobreponerse a dos elementos en contra como fueron el factor campo, con el partido de vuelta en el Enrique Roca, y el factor clasificación, con una peor posición en la tabla que hacía que en caso de un empate tras prórroga hubiera pasado el conjunto murcianista. Y el 1-1 del Nou Estadi parecía complicar aún más la situación por esos dos condicionantes, pero conquistó un puesto en la elminatoria decisiva ganando por 0-1. Ya en la final, se repuso al jarro de agua fría que supuso el 1-3 de la Real Sociedad B. En Zubieta, forzó la prórroga con un 0-2 pero otra vez se quedó a un paso (1-2).

Tampoco le va mejor al Real Murcia desde el último precedente. Llegó como segundo clasificado en un año en el que se mantuvo entre los tres mejores del grupo. No fue suficiente para que Fran Fernández se ganara un año más de confianza aunque aún tuviera contrato y se buscó un impulso con Joseba Etxeberria. Pero el intento ha sido fallido, con el equipo tan lejos de la cabeza que llegó a estar colista. Esa participación en el último 'playoff' a Segunda fue la primera del equipo desde 2018 y el objetivo del club es persistir para regersar al fútbol profesional más de una década fuera de él. Ahora, eso sí, todo está por recolocar con unos primeros partidos prometedores con Adrián Colunga y un proyecto que terminó de manera drástica con la salida no solo del entrenador vasco, sino también del directo deportivo Asier Goiria.

Un vacío de poder

Ahora ambos clubes intentan recomponerse en una temporada que está siendo la de las sorpresas, con hasta tres equipos recién ascendidos entre las cinco primeras posiciones. El mejor de todos, el Teruel, será precisamente el próximo visitante en el Enrique Roca, la próxima semana. Va segundo y justo detrás le siguen otros históricos como el CE Europa y el Sabadell. Y también entre los 10 primeros se ha colado el Juventud Torremolinos.

El Real Murcia suma 18 temporadas en Primera, 54 en Segunda y cuatro seguidas en Primera Federación. Por su parte, el Nàstic acumula cuatro en la máxima categoría, 22 en el fútbol de plata y ha estado en las cinco ediciones de la Primera RFEF. Tienen bagaje y aspiraciones. Las que pusieron frente a frente hace solo cinco meses en un 'playoff'. Ahora quieren recuperar el terreno que tan rápidamente han perdido y mostrar esa jerarquía en un grupo que no está regalando nada.

Los banquillos de los favoritos, los más movidos hasta ahora

Los banquillos de Primera Federación ya están viviendo los primeros cambios. Y en el caso concreto de los del Grupo 2, los de los equipos que partían con el ascenso como objetivo están siendo precisamente los más movidos. Hasta cuatro candidatos a subir de categoría ya han destituido a los entrenadores que empezaron la temporada. Dos de ellos, el Real Murcia y el Nàstic, se enfrentarán esta jornada. A la lista se suman el Eldense, al que los granas ya se enfrentaron justo después de despedir al técnico de los alicantinos, y la UD Ibiza, antes de la otra salida.

Mientras que Adrián Colunga sigue al mando para confirmar su idoneidad como sustituto de Joseba Etxeberria en el Murcia y Cristóbal Parralo ha cogido el testigo en el Nàstic esta semana, los otros dos conjuntos han tomado un nuevo camino con resultados dispares hasta el momento. En el Eldense, recién descendido de Segunda, Claudio Barragán suma dos victorias y un empate en tres partidos. El veterano entrenador subió desde el filial con el equipo marcando la permanencia para reemplazar a Javi Cabello. Ha ganado al Algeciras, mereció vencer ante los murcianistas y también superó una ronda copera en Jaén. Por su parte, el Ibiza prescindió de Paco Jémez tras una racha de tres derrotas seguidas y a pesar de romperla en Murcia (0-2). Miguel Álvarez aún no ha ganado. Perdió y empató en Liga y fue eliminado por el Quintanar del Rey en el torneo del KO.

Torrecilla, al límite

En el FC Cartagena, otro recién descendido y aspirante, la figura de Javi Rey está fuera de cuestión, con el equipo en 'playoff' durante este tramo inicial del campeonato y aislándose de la incertidumbre institucional. También conserva su puesto un Rubén Torrecilla que sí está viviendo al límite al frente de un histórico, el Hércules, empatado a puntos con el descenso. Tras una racha de cuatro derrotas y un empate en cinco jornadas, sumó dos victorias seguidas. Ahora viene de perder un partido y de evitar otra derrota en el último suspiro con el técnico aún en su puesto.