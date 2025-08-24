La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ekain, atacante del Real Murcia, conduce la pelota ante un defensa del Ilicitano. REAL MURCIA

El Real Murcia, con las ideas claras antes de la liga

Los de Etxeberria ganan al Ilicitano y cierran una pretemporada en la que se ha impuesto un estilo ofensivo, presionante y atacando por las bandas

David Soria

David Soria

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:32

El Real Murcia cerró ayer la pretemporada con el buen sabor de boca de una victoria. Los de Joseba Etxeberria vencieron al Ilicitano por ... 1-0 gracias a un gol de Ekain en la primera mitad. Fue suficiente para lograr el triunfo a pesar de tener varias ocasiones para haber aumentado la ventaja en un partido que también dejó la presentación en la segunda mitad de Diego Piñeiro, nuevo guardameta grana. Después de seis semanas de entrenamientos y siete amistosos, el Murcia ya piensa en el debut liguero en Marbella.

