El Real Murcia, con las ideas claras antes de la liga

El Real Murcia cerró ayer la pretemporada con el buen sabor de boca de una victoria. Los de Joseba Etxeberria vencieron al Ilicitano por ... 1-0 gracias a un gol de Ekain en la primera mitad. Fue suficiente para lograr el triunfo a pesar de tener varias ocasiones para haber aumentado la ventaja en un partido que también dejó la presentación en la segunda mitad de Diego Piñeiro, nuevo guardameta grana. Después de seis semanas de entrenamientos y siete amistosos, el Murcia ya piensa en el debut liguero en Marbella.

En cuanto a números, han sido cuatro victorias, un empate y dos derrotas. El equipo solo ha dejado de marcar en un partido, con 11 goles a favor, y al mismo tiempo solo ha dejado la portería a cero una vez, con siete tantos en contra. El estilo de Etxeberria es muy ofensivo, queriendo ser protagonista y ejerciendo una presión alta con la defensa adelantada. En pretemporada, el equipo marcó y encajó. Habrá que ver si ese intercambio será habitual a la hora de intentar someter a sus rivales durante la campaña en Primera Federación o si ese bloque tan alto permitirá alejar a los rivales de la portería murcianista.

En ese juego de ataque tienen mucha relevancia las bandas, en las que futbolistas como Álvaro Bustos pueden sacar su mejor versión. «Se está viendo que es una propuesta muy ofensiva, jugando por los extremos. Nos estamos adaptando lo mejor posible y pronto tendremos los conceptos al cien por cien», explicó el propio jugador a la conclusión del partido ante el filial del Elche. Del mismo modo, el extremo izquierdo procedente de la Ponferradina consideró que «las sensaciones son muy buenas, el equipo tiene clara la idea del míster. Cada vez nos entendemos más y nos conocemos mejor. Quizás nos ha faltado acierto, pero lo dejamos para el primer partido de Liga». Por la derecha, David Vicente también está en forma y el lateral asistió en el 1-0.

Algunas bajas

Lo que más puede echar en falta Etxeberria es no haber contado más minutos con algunos fichajes antes del primer partido oficial. De hecho, en la última prueba previa al inicio de liga, tuvo la bajas de hasta la mitad de los refuerzos realizados en verano. Antonio David, Moyita, Zeka y Schalk se quedaron sin jugar. El primero de ellos, el mediocampista de perfil más defensivo, ha disputado unos 65 minutos entre los partidos ante el Orihuela y la UD Melilla. En el caso de Zeka, solo ha participado un cuarto de hora en Los Arcos. Varios fichajes no han tenido el mejor rodaje posible aunque jugadores como Gazzaniga, Alberto, Palmberg, Isi Gómez, Ekain o Pedro Benito, titulares ayer, ofrecen garantías.