El Real Murcia da un giro a peor

Solo se han disputado cinco jornadas, pero el Real Murcia «ha tocado fondo». Al menos así lo vio Joseba Etxeberria nada más caer ... en el Nuevo Mirador ante el Algeciras, que deja a los granas con apenas cinco puntos sumados de los primeros 15 en juego. Un inicio de temporada muy lejos del esperado. Una cosa sí quedó clara después de la última derrota: el equipo protagonizó el pasado domingo un mal partido que tuvo el agravante de haber dado un paso atrás. Fue el peor partido de la temporada en un momento en el que sus actuaciones aún eran irregulares y buscaba precisamente protagonizar un encuentro en el que poder empezar a corregir sus carencias y ser competitivo.

La involución quedó evidenciada el pasado domingo. En el debut liguero en Marbella, el Murcia solo necesitó un minuto para ponerse por delante en una puesta en escena poderosa. Al final perdió, pero por un gol que fue fruto de un accidente. También en el amistoso ante el Elche se puso por delante en el marcador en el primer cuarto de hora. En el Nuevo Mirador ocurrió todo lo contrario: esta vez fue él quien encajó un tanto en el primer minuto y la posterior derrota ya no fue casual, sino consecuencia del mal juego desplegado y de una falta de energía e intensidad que el equipo no había mostrado hasta entonces.

El conjunto murcianista ha dejado de hacer una presión alta con la misma decisión y efectividad que ejecutaba al principio. En ese partido ante el equipo franjiverde robó alto para generar la ocasión del 1-0, por ejemplo. Ante el Atlético Madrileño, el Villarreal B y el Algeciras, al Real Murcia le costó provocar pérdidas y los equipos rivales, de manera más combinativa o más directa, fueron capaces de sortear las líneas. La presión para robar, atacar y arrinconar a los contrarios ya no aparece de la misma manera. Siendo algo clave en el modelo de juego, si eso falla la maquinaria se resiente.

Mientras que en el primer encuentro los granas marcaron en el minuto 1, el domingo fue el que encajó de inicio

Tampoco el equipo tuvo la fluidez en el juego a pesar de que la estructura ofensiva está clara. Básicamente, el 3-1-4-2 en ataque está instaurado desde el primer día, con posiciones específicas y tres en el medio, pero el fútbol del equipo se ha desinflado más allá de fases o momentos concretos en donde ha podido generar ocasiones. Ekain ha perdido el brillo que mostró en el arranque, encontrándose entre líneas y armando las jugadas en la mediapunta. En Algeciras también se perdió entre la espesura general del equipo.

Que la presión alta haya perdido eficacia es precisamente inoportuno por las bajas en defensa, una línea más exigida sin la primera línea no complica la salida del balón. Aunque los goles encajados no se deben a una defensa adelantada o a un contexto de partidos de ida y vuelta. Siguen siendo concesiones evitables por una mala defensa del balón parado, una pérdida no forzada o una mala defensa del área. La contundencia no aparece.

Recursos inciertos

Además, en Algeciras llamó la atención algunas decisiones. Sin Saveljich ni Jaso, Etxeberria apostó por el mediocentro más puro como defensa. Andrés, teórico cuarto central, esperó en el banquillo. Aún no había jugado. Sí había tenido minutos Héctor, de la cantera, pero también fue suplente. Y en la banda izquierda, sin el lesionado Bustos, no le dio la alternativa a su sustituto más natural, el juvenil Aitor Sarabia. Pedro León o Cristo se han ocupado de reemplazarlo.

Esas decisiones alternativas agudizan la preocupación sobre posibles problemas de configuración. Etxeberria quería una plantilla corta y finalmente tiene 23 jugadores, pero las lesiones han aumentado la sensación de que faltan recursos y de que hay demasiada incertidumbre. Sin Bustos no hay un recambio definido, tampoco Sarabia. Desde la banda derecha está partiendo Pedro Benito, u delantero, con un Pedro León más veterano o un Zeka de baja y bajo sospecha por su capacidad para adaptarse o su fiabilidad física, dudas que comparte con Schalk. Etxeberria busca un giro a mejor.

Etxeberria ya ha utilizado a todos los jugadores de la plantilla

En los cinco partidos de liga disputados hasta ahora, Joseba Etxeberria ya ha utilizado a toda su plantilla. Un total de 23 jugadores, los que forman parte del primer equipo del Real Murcia, ya han tenido al menos una oportunidad sobre el terreno de juego. Los dos últimos fueron el portero Diego Piñeiro, titular en Algeciras por primera vez en lugar de Gianfranco Gazzaniga, y el central zurdo Andrés Carmona, que entró en la segunda parte sustituyendo a Sekou.

Los problemas físicos y las decisiones técnicas han promovido los cambios. Las lesiones de Esteban Saveljich y Antxon Jaso alteraron el centro de la defensa, al igual que las bajas en la medular y el retorno de jugadores como Sergio Moyita y Antonio David que no pudieron empezar el campeonato. También hubo modificaciones en función del plan de partido como la entrada de Piñeiro o la suplencia de David Vicente ante el Villarreal B en favor de Jorge Mier. Incluso jugadores ahora de baja como Zeka y Schalk llegaron a jugar ante el Marbella, en el primer caso, y también ante el Juventud Torremolinos y el Atlético Madrileño, en lo que respecta al neerlandés.

La lista aumenta

Los únicos que han sido titulares en todas las jornadas son Cristo, Alberto González, Pedro Benito y Ekain. Gazzaniga e Isi Gómez, que habían estado hasta ahora en los onces iniciales, vivieron su primer partido como suplentes. Por su parte, la ausencia de Álvaro Bustos fue obligada por lesión. En cuanto a David Flakus, ha sido de la partida desde que se cerró su vuelta al Enrique Roca. Solo se perdió el debut en Marbella, apenas 24 horas después de su fichaje.

Pero esa lista de 23 jugadores sube contando con los futbolistas de la cantera. También han jugado Seyram, delantero del Imperial y titular en el estreno liguero, Aitor Sarabia, extremo juvenil y reemplazo ante el Torremolinos, y Héctor Pérez, central que entró en las segundas partes en Alcalá de Henares y ante el Villarreal B. Kayode y Alonso Yoldi jugaron el amistoso ante el Elche, pero no han debutado en Liga.