Joseba Etxeberria, técnico del Real Murcia, en el banquillo del Nuevo Mirador de Algeciras junto a Unai Zubiaur, segundo entrenador. LOF

El Real Murcia da un giro a peor

Los de Etxeberria han ido de más a menos en las primeras cinco jornadas, perdiendo eficacia en la presión y sin fluidez en su estructura ofensiva

David Soria

David Soria

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:13

Solo se han disputado cinco jornadas, pero el Real Murcia «ha tocado fondo». Al menos así lo vio Joseba Etxeberria nada más caer ... en el Nuevo Mirador ante el Algeciras, que deja a los granas con apenas cinco puntos sumados de los primeros 15 en juego. Un inicio de temporada muy lejos del esperado. Una cosa sí quedó clara después de la última derrota: el equipo protagonizó el pasado domingo un mal partido que tuvo el agravante de haber dado un paso atrás. Fue el peor partido de la temporada en un momento en el que sus actuaciones aún eran irregulares y buscaba precisamente protagonizar un encuentro en el que poder empezar a corregir sus carencias y ser competitivo.

